Небензя сравнил выступление Зеленского перед СБ ООН со стендап-шоу

20 сентября 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Выступление Вадимира Зеленского перед Совбезом ООН назвали стендап-шоу Фото: Официальный сайт президента Украины Постпред России при ООН Василий Небензя назвал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Совбезом организации стендап-шоу. Об этом он заявил в ходе того же заседания организации. «Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя», — сказал Василий Небензя, его слова передает ТАСС. По его словам, заседание Совбеза ООН является «спектаклем». Небензя подчеркнул, что не против участия Зеленского в мероприятии, но оно должно проходить по всем правилам. Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Позже российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Также украинского лидера раскритиковали читатели британского издания Express. Они призывали прекратить поставки оружия на Украину, а речь Зеленского назвали лживой.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Совбезом организации стендап-шоу. Об этом он заявил в ходе того же заседания организации. «Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя», — сказал Василий Небензя, его слова передает ТАСС. По его словам, заседание Совбеза ООН является «спектаклем». Небензя подчеркнул, что не против участия Зеленского в мероприятии, но оно должно проходить по всем правилам. Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Позже российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Также украинского лидера раскритиковали читатели британского издания Express. Они призывали прекратить поставки оружия на Украину, а речь Зеленского назвали лживой.