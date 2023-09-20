Небензя сравнил выступление Зеленского перед СБ ООН со стендап-шоу

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Выступление Вадимира Зеленского перед Совбезом ООН назвали стендап-шоу Фото:

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Совбезом организации стендап-шоу. Об этом он заявил в ходе того же заседания организации.

«Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя», — сказал Василий Небензя, его слова передает ТАСС.

По его словам, заседание Совбеза ООН является «спектаклем». Небензя подчеркнул, что не против участия Зеленского в мероприятии, но оно должно проходить по всем правилам.

Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Позже российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Также украинского лидера раскритиковали читатели британского издания Express. Они призывали прекратить поставки оружия на Украину, а речь Зеленского назвали лживой.

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Совбезом организации стендап-шоу. Об этом он заявил в ходе того же заседания организации. «Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя», — сказал Василий Небензя, его слова передает ТАСС. По его словам, заседание Совбеза ООН является «спектаклем». Небензя подчеркнул, что не против участия Зеленского в мероприятии, но оно должно проходить по всем правилам. Ранее Зеленский выступил на перед Советом безопасности ООН. Позже российские политики назвали его выступление «позором» из-за попыток очернить РФ, чтобы оправдать ядерный шантаж со стороны Киева и обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Также украинского лидера раскритиковали читатели британского издания Express. Они призывали прекратить поставки оружия на Украину, а речь Зеленского назвали лживой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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