В Кремле раскрыли, обсудят ли Путин и Токаев нефтегазовое сотрудничество

Путин придает сотрудничеству с Казахстаном большое значение, рассказал Песков Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

На встрече президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждаться все темы сотрудничества, в том числе и в нефтегазовой сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно. Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться. Это сотрудничество носит взаимовыгодный характер», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что и другие темы будут на повестке дня и Путин придает большое значение этому сотрудничеству.