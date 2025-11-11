В Кремле раскрыли, обсудят ли Путин и Токаев нефтегазовое сотрудничество
Путин придает сотрудничеству с Казахстаном большое значение, рассказал Песков
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
На встрече президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждаться все темы сотрудничества, в том числе и в нефтегазовой сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно. Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться. Это сотрудничество носит взаимовыгодный характер», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что и другие темы будут на повестке дня и Путин придает большое значение этому сотрудничеству.
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 11–12 ноября — очередное событие в рамках стабильных и прагматичных отношений двух стран. Россия и Казахстан являются партнерами в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, и предстоящая встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева продолжит линию многопланового сотрудничества.
