В ЯНАО по инициативе компании «Газпром нефть» построят культурный центр

20 сентября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске планируют построить культурный центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе компании «Газпром нефть» появится культурный центр. Об этом на промышленном-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль. «Мы давно понимали, что нужно построить культурный центр в Ноябрьске. Многие годы люди ездили в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с новым мэром Ноябрьска и губернатором ЯНАО пришли к выводу, что в городе должно появиться такое место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли», — передают слова Дыбаля журналисты сетевого издания «Ноябрьск 24». По словам гендиректора, центр будет построен совместно с властями ЯНАО и города Ноябрьска. Авторы проекта пришли к общему мнению по вопросу создания культурного пространства. Дыбаль дополнил, что это будет первый совместный проект компании и региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 сентября открыл форум TNF-2023. На нем собрались лидеры энергетической отрасли России. Моор отметил, что создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере.

В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе компании «Газпром нефть» появится культурный центр. Об этом на промышленном-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль. «Мы давно понимали, что нужно построить культурный центр в Ноябрьске. Многие годы люди ездили в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с новым мэром Ноябрьска и губернатором ЯНАО пришли к выводу, что в городе должно появиться такое место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли», — передают слова Дыбаля журналисты сетевого издания «Ноябрьск 24». По словам гендиректора, центр будет построен совместно с властями ЯНАО и города Ноябрьска. Авторы проекта пришли к общему мнению по вопросу создания культурного пространства. Дыбаль дополнил, что это будет первый совместный проект компании и региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 сентября открыл форум TNF-2023. На нем собрались лидеры энергетической отрасли России. Моор отметил, что создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере.