20 сентября 2023

В ЯНАО по инициативе компании «Газпром нефть» построят культурный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства Свердловской области в Первоуральске, шайба, днк, дом новой культуры, икц, инновационный культурный центр
В Ноябрьске планируют построить культурный центр Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе компании «Газпром нефть» появится культурный центр. Об этом на промышленном-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.

«Мы давно понимали, что нужно построить культурный центр в Ноябрьске. Многие годы люди ездили в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с новым мэром Ноябрьска и губернатором ЯНАО пришли к выводу, что в городе должно появиться такое место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли», — передают слова Дыбаля журналисты сетевого издания «Ноябрьск 24».

По словам гендиректора, центр будет построен совместно с властями ЯНАО и города Ноябрьска. Авторы проекта пришли к общему мнению по вопросу создания культурного пространства. Дыбаль дополнил, что это будет первый совместный проект компании и региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 сентября открыл форум TNF-2023. На нем собрались лидеры энергетической отрасли России. Моор отметил, что создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере.

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В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе компании «Газпром нефть» появится культурный центр. Об этом на промышленном-энергетическом форуме (TNF) в Тюмени заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль. «Мы давно понимали, что нужно построить культурный центр в Ноябрьске. Многие годы люди ездили в другие города, чтобы попасть на спектакль или концерт. И вот с новым мэром Ноябрьска и губернатором ЯНАО пришли к выводу, что в городе должно появиться такое место с концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли», — передают слова Дыбаля журналисты сетевого издания «Ноябрьск 24». По словам гендиректора, центр будет построен совместно с властями ЯНАО и города Ноябрьска. Авторы проекта пришли к общему мнению по вопросу создания культурного пространства. Дыбаль дополнил, что это будет первый совместный проект компании и региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 сентября открыл форум TNF-2023. На нем собрались лидеры энергетической отрасли России. Моор отметил, что создание в России своих крупных нефтесервисных компаний поможет стране выйти на международный рынок в этой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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