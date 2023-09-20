В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования из-за обстрела миротворцев РФ

21 сентября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

В Минобороны Азербайджана принесли соболезнования из-за гибели российских военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Министерстве обороны Азербайджана выразили глубокие соболезнования из-за обстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа. «Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана . Следственные органы обеих стран совместно расследуют обстоятельства трагедии. В среду 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в селе Джанятаг автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими попал под обстрел из стрелкового оружия. Военные, находившиеся в машине, погибли, сообщало Минобороны РФ.

В Министерстве обороны Азербайджана выразили глубокие соболезнования из-за обстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа. «Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана. Следственные органы обеих стран совместно расследуют обстоятельства трагедии. В среду 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в селе Джанятаг автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими попал под обстрел из стрелкового оружия. Военные, находившиеся в машине, погибли, сообщало Минобороны РФ.