20 сентября 2023

В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования из-за обстрела миротворцев РФ

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
В Минобороны Азербайджана принесли соболезнования из-за гибели российских военнослужащих Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Министерстве обороны Азербайджана выразили глубокие соболезнования из-за обстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана. Следственные органы обеих стран совместно расследуют обстоятельства трагедии.

В среду 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в селе Джанятаг автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими попал под обстрел из стрелкового оружия. Военные, находившиеся в машине, погибли, сообщало Минобороны РФ.

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В Министерстве обороны Азербайджана выразили глубокие соболезнования из-за обстрела российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в селе Джанятаг. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального органа. «Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана. Следственные органы обеих стран совместно расследуют обстоятельства трагедии. В среду 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в селе Джанятаг автомобиль УАЗ с российскими военнослужащими попал под обстрел из стрелкового оружия. Военные, находившиеся в машине, погибли, сообщало Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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