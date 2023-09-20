20 сентября 2023

Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Новый беспилотник имеет дальность действия до 200 км Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Италмас». Он является аналогом дрона-камикадзе «Герань». Об этом рассказали разработчики из отечественной компании Zala Aero. Сюжет о новом беспилотнике вышел на телеканале «Россия 1».

«Новый барражирующий (режим полета, обеспечивающий наибольшую продолжительность нахождения в воздухе) „дрон имеет схожую с ‚Геранью‘ форму, также оснащен двигателем внутреннего сгорания“. Топливо заливается в крыльевые баки дрона. Беспилотник является полностью отечественной разработкой», — рассказали в сюжете на сайте канала.

БПЛА «Италмас» (как и «Герань») от других подобных аппаратов отличает то, что он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.

Ранее военные обозреватели отметили, что российские дроны «Герань» легко преодолевают систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. У них появились специально предназначенные для этого антенны.

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В России разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Италмас». Он является аналогом дрона-камикадзе «Герань». Об этом рассказали разработчики из отечественной компании Zala Aero. Сюжет о новом беспилотнике вышел на телеканале «Россия 1». «Новый барражирующий (режим полета, обеспечивающий наибольшую продолжительность нахождения в воздухе) „дрон имеет схожую с ‚Геранью‘ форму, также оснащен двигателем внутреннего сгорания“. Топливо заливается в крыльевые баки дрона. Беспилотник является полностью отечественной разработкой», — рассказали в сюжете на сайте канала. БПЛА «Италмас» (как и «Герань») от других подобных аппаратов отличает то, что он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным. Ранее военные обозреватели отметили, что российские дроны «Герань» легко преодолевают систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. У них появились специально предназначенные для этого антенны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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