Украинский сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон) была отстранена от должности спикера ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова придумала трансгендеру новую должность.
«Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?» — написала Захарова в своем
Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло ранее был отстранен от должности, против него начато расследование. Это подтвердила пресс-служба СТО ВСУ, передает RT.
Поводом для расследования ВСУ стали заявления трансгендера, что украинские военные станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. В МИД РФ ранее назвали высказывания Сары Эштон-Чирилло очередным доказательством террористического характера киевского режима, передает «Царьград».
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