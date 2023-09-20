20 сентября 2023

Захарова придумала новую должность экс-спикеру ВСУ, пообещавшей убивать журналистов РФ

Захарова: экс-спикера ВСУ могут назначить главным акушером Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова прокомментировала отставку спикера-трансгендера ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон) была отстранена от должности спикера ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова придумала трансгендеру новую должность.

«Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло ранее был отстранен от должности, против него начато расследование. Это подтвердила пресс-служба СТО ВСУ, передает RT.

Поводом для расследования ВСУ стали заявления трансгендера, что украинские военные станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. В МИД РФ ранее назвали высказывания Сары Эштон-Чирилло очередным доказательством террористического характера киевского режима, передает «Царьград».

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Украинский сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон) была отстранена от должности спикера ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова придумала трансгендеру новую должность. «Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло ранее был отстранен от должности, против него начато расследование. Это подтвердила пресс-служба СТО ВСУ, передает RT. Поводом для расследования ВСУ стали заявления трансгендера, что украинские военные станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. В МИД РФ ранее назвали высказывания Сары Эштон-Чирилло очередным доказательством террористического характера киевского режима, передает «Царьград».
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Ссылки по теме
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