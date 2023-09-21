Аналитик объяснила, когда россиянам лучше открывать вклады

После повышения ключевой ставки россиянам стало выгодно открывать депозиты. С таким мнением выступила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Она порекомендовала сделать это в ближайшее время.
«Вероятно, можно отдавать предпочтение „коротким“ депозитам: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке», — подчеркнула Наталья Ващелюк в разговоре с «Газетой.ру». Специалист также посоветовала открывать накопительные счета.
Открывать депозиты в настоящее время советуют и другие экономисты. Например, с такой рекомендацией выступала главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. По ее мнению, лучше открывать долгосрочный депозит. Центробанк 15 сентября повысил ключевую ставку до 13%.
После повышения ключевой ставки россиянам стало выгодно открывать депозиты. С таким мнением выступила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Она порекомендовала сделать это в ближайшее время. «Вероятно, можно отдавать предпочтение „коротким“ депозитам: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке», — подчеркнула Наталья Ващелюк в разговоре с «Газетой.ру». Специалист также посоветовала открывать накопительные счета. Открывать депозиты в настоящее время советуют и другие экономисты. Например, с такой рекомендацией выступала главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. По ее мнению, лучше открывать долгосрочный депозит. Центробанк 15 сентября повысил ключевую ставку до 13%.