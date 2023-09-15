15 сентября 2023

Россиянам рассказали, как заработать на повышении ключевой ставки

Экономист Орлова советует открывать депозиты после повышения ключевой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам стоит открывать долгосрочный вклад или депозит, уточнила Наталия Орлова Фото:

После повышения ключевой ставки до 13% россиянам следует открыть депозит или долгосрочный вклад. Такой рекомендацией поделилась главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. По ее мнению, это поможет гражданам сохранить сбережения.

«Сейчас хороший момент, чтобы делать долгосрочные депозиты, чтобы фиксировать ставку, которую банки сейчас готовы предлагать», — подчеркнула Наталия Орлова в беседе с «Лента.ру». Она уточнила, что ключевая ставка в 13% вероятнее всего будет и впредь держаться на этом уровне. При этом, по мнению эксперта, курс доллара и евро сейчас не сильно зависит от изменения ключевой ставки. «Курс будет держаться в районе 95-100 рублей», — предположила Орлова.

Центробанк вновь повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. Ранее она составляла 12%. Тогда рост ставки был связан с падением рубля. При этом экономист Денис Ракша усомнился, что повышение ставки поможет укрепить рубль, передает «Национальная служба новостей». Банк России допустил снижение ставки в 2024 году.

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После повышения ключевой ставки до 13% россиянам следует открыть депозит или долгосрочный вклад. Такой рекомендацией поделилась главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. По ее мнению, это поможет гражданам сохранить сбережения. «Сейчас хороший момент, чтобы делать долгосрочные депозиты, чтобы фиксировать ставку, которую банки сейчас готовы предлагать», — подчеркнула Наталия Орлова в беседе с «Лента.ру». Она уточнила, что ключевая ставка в 13% вероятнее всего будет и впредь держаться на этом уровне. При этом, по мнению эксперта, курс доллара и евро сейчас не сильно зависит от изменения ключевой ставки. «Курс будет держаться в районе 95-100 рублей», — предположила Орлова. Центробанк вновь повысил ключевую ставку 15 сентября до 13%. Ранее она составляла 12%. Тогда рост ставки был связан с падением рубля. При этом экономист Денис Ракша усомнился, что повышение ставки поможет укрепить рубль, передает «Национальная служба новостей». Банк России допустил снижение ставки в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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