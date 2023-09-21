CBC: Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова на заседании Совбеза ООН

Сергей Лавров заявил, что Запад обманывал РФ на протяжении нескольких лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях, когда глава МИД РФ Сергей Лавров появился на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщило канадское агентство CBC.

«Лавров подвергся выговору со стороны США. Когда он вошел в комнату и сел, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях», — говорится в материале . Блинкен якобы поделился эмоциональными историями, которые он услышал во время посещения Украины.

Глава МИД РФ на обвинения США ответил, что именно западные страны несут ответственность за конфликт на территории страны. «Мы слышим лозунги: „вторжение“, „агрессия“. Ни слова о первопричинах», — заявил Лавров. По словам главы МИД РФ, Запад не слушал Россию и обманывал на протяжении многих лет.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что западные страны несут прямую ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Запад не помнит смысл Минских соглашений, которые декларировали воссоединение Донбасса и Украины, передает телеканал 360.