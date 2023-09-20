В МИД указали на то, как НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: грядущие учения НАТО является подготовкой к войне с РФ
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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД России заявили о подготовке НАТО к столкновению с РФ Фото:

Масштабные военные учения «Стойкий защитник», которые в 2024 году намерена провести НАТО, является подготовкой к войне с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления <…> Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ», — сказал Александр Грушко в разговоре с прессой. Также, по его словам, грядущие учения являются очередным шагом к дестабилизации в Европе.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса намерены провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что НАТО в рамках предстоящих учений готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны.

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Масштабные военные учения «Стойкий защитник», которые в 2024 году намерена провести НАТО, является подготовкой к войне с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления <…> Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ», — сказал Александр Грушко в разговоре с прессой. Также, по его словам, грядущие учения являются очередным шагом к дестабилизации в Европе. Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса намерены провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что НАТО в рамках предстоящих учений готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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