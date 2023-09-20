В МИД указали на то, как НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: грядущие учения НАТО является подготовкой к войне с РФ

20 сентября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

В МИД России заявили о подготовке НАТО к столкновению с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масштабные военные учения «Стойкий защитник», которые в 2024 году намерена провести НАТО, является подготовкой к войне с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления <…> Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ», — сказал Александр Грушко в разговоре с прессой. Также, по его словам, грядущие учения являются очередным шагом к дестабилизации в Европе. Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса намерены провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что НАТО в рамках предстоящих учений готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны.

Масштабные военные учения «Стойкий защитник», которые в 2024 году намерена провести НАТО, является подготовкой к войне с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Это провокационные учения, носят явно агрессивный характер, демонстрация силы, попытка военно-политического давления <…> Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ», — сказал Александр Грушко в разговоре с прессой. Также, по его словам, грядущие учения являются очередным шагом к дестабилизации в Европе. Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса намерены провести крупнейшие после холодной войны учения, передает RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что НАТО в рамках предстоящих учений готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны.