Врач рассказал, сколько свердловчан переболеют в новую волну коронавирусом

Врач Соловьев: осенью 15% свердловчан переболеют COVID-19

В новую волну коронавирусом переболеют не менее 15% населения Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие месяцы не менее 15% свердловчан переболеют коронавирусом. При этом тяжелых случаев будет меньше, чем в первую волну пандемии. Прогнозом на предстоящую осень с URA.RU поделился врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

«Оперштаб отмечает, что в России уже как минимум четыре недели идет рост заболеваемости коронавирусом. В Свердловской области подъем заболеваемости тоже будет высокий: в ближайшие несколько месяцев переболеет не менее 15% населения. Для сравнения: в первый год пандемии инфекцию перенесли около 10-12% уральцев, и тогда это дважды привело к перегрузкам здравоохранения — летом и осенью в 2020 году. В этом году тяжелых пациентов будет меньше, поэтому напряженной ситуации в стационарах быть не должно», — считает Александр Соловьев.

Прогноз об уменьшении тяжелых случаев медик объясняет тем, что многие уральцы имеют прививки, ревакцинации и ранее уже сталкивались с разными штаммами COVID. К тому же сам вирус утратил патогенность, и это в совокупности защитит людей от тяжелого течения болезни.

«Тем не менее для людей из группы риска сохраняется вероятность тяжелого заболевания. Болеть будут многие, и нагрузка на поликлиники в ближайшие месяцы будет очень серьезной. Госпитализации и занятость реанимационных коек растут», — уточнил врач.

По его словам симптомы нового штамма коронавируса схожи с предыдущими: головные боль, боль и першение в горле, повышение температуры, кашель, мышечная слабость, для некоторых людей — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и конъюнктивит. В отсутствие вакцины, которая в данный момент проходит клинические испытания, Соловьев призвал свердловчан использовать маски повышенного класса защиты, вентиляцию, соблюдать кашлевую гигиену и меры самоизоляции при симптомах простуды.