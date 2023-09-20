20 сентября 2023

Депутаты пермского заксобрания начали заседание с минуты молчания

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Заседание законодательного собрания. Пермь, баранов виктор
Виктор Баранов умер 7 сентября Фото:

Пленарное заседание заксобрания Пермского края началось с минуты молчания. Председатель парламента Валерий Сухих предложил почтить память экс-депутата по округу №12, президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«7 сентября скончался депутат Виктор Иванович Баранов. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Валерий Сухих. Он подчеркнул, что это большая потеря для заксобрания и Пермского края.

Виктор Баранов был депутатом пяти созывов. Впервые он был избран в 2001 году. Баранов скончался 7 сентября после продолжительной болезни. Сегодня депутаты должны освободить его от статуса депутата.

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Пленарное заседание заксобрания Пермского края началось с минуты молчания. Председатель парламента Валерий Сухих предложил почтить память экс-депутата по округу №12, президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «7 сентября скончался депутат Виктор Иванович Баранов. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Валерий Сухих. Он подчеркнул, что это большая потеря для заксобрания и Пермского края. Виктор Баранов был депутатом пяти созывов. Впервые он был избран в 2001 году. Баранов скончался 7 сентября после продолжительной болезни. Сегодня депутаты должны освободить его от статуса депутата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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