Депутаты пермского заксобрания начали заседание с минуты молчания

Виктор Баранов умер 7 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пленарное заседание заксобрания Пермского края началось с минуты молчания. Председатель парламента Валерий Сухих предложил почтить память экс-депутата по округу №12, президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«7 сентября скончался депутат Виктор Иванович Баранов. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Валерий Сухих. Он подчеркнул, что это большая потеря для заксобрания и Пермского края.

Виктор Баранов был депутатом пяти созывов. Впервые он был избран в 2001 году. Баранов скончался 7 сентября после продолжительной болезни. Сегодня депутаты должны освободить его от статуса депутата.