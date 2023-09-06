В ХМАО прокурор разоблачил симулянта, пытавшегося уйти от наказания за убийство

07 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Силовики не поверили в невменяемость обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО прокуратура разоблачила симулянта, пытавшегося уйти от наказания за убийство и захват заложников. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Речь про Дмитрия Глазырина, который в 2017 году убил человека и захватил заложников. Подозреваемый пытался уйти от наказания. Он заявил, что невменяемый и страдает раздвоением личности. На первом этапе врачи ему даже поверили, но вот прокуратура отказалась это признавать. Сотрудники силовых структур запросили кучу экспертиз, провели свое собственное расследование и доказали, что подозреваемый симулирует», — сообщил собеседник. Также собеседник добавил, что мать потерпевшего несколько лет настаивала на том, что убийца ее сына действовал осознанно. Она жаловалась во все инстанции, писала в СМИ. Гособвинитель помог восстановить справедливость. Кроме этого, источник отметил, что Глазырин до совершения убийства и захвата заложников уже привлекался к уголовной ответственности. Он избил соседа и угнал его автомобиль. Пострадавший остался инвалидом. Сам же Глазырин при попытке задержания пытался сбежать. Он запрыгнул на льдину и хотел уплыть от полиции. После этого его в городе начали называть «Мамонтенок». В прокуратуре журналисту URA.RU сообщили, что действительно, на начальных этапах следствия преступник заявлял о своей невменяемости. Но в процессе уголовного разбирательства, которое проходило под контролем надзорного ведомства, следователям удалось доказать обратное. «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили мужчину за убийство и захват заложников. Дмитрия Глазырина обвинили по шести статьям уголовного кодекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО прокуратура разоблачила симулянта, пытавшегося уйти от наказания за убийство и захват заложников. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Речь про Дмитрия Глазырина, который в 2017 году убил человека и захватил заложников. Подозреваемый пытался уйти от наказания. Он заявил, что невменяемый и страдает раздвоением личности. На первом этапе врачи ему даже поверили, но вот прокуратура отказалась это признавать. Сотрудники силовых структур запросили кучу экспертиз, провели свое собственное расследование и доказали, что подозреваемый симулирует», — сообщил собеседник. Также собеседник добавил, что мать потерпевшего несколько лет настаивала на том, что убийца ее сына действовал осознанно. Она жаловалась во все инстанции, писала в СМИ. Гособвинитель помог восстановить справедливость. Кроме этого, источник отметил, что Глазырин до совершения убийства и захвата заложников уже привлекался к уголовной ответственности. Он избил соседа и угнал его автомобиль. Пострадавший остался инвалидом. Сам же Глазырин при попытке задержания пытался сбежать. Он запрыгнул на льдину и хотел уплыть от полиции. После этого его в городе начали называть «Мамонтенок». В прокуратуре журналисту URA.RU сообщили, что действительно, на начальных этапах следствия преступник заявлял о своей невменяемости. Но в процессе уголовного разбирательства, которое проходило под контролем надзорного ведомства, следователям удалось доказать обратное. «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили мужчину за убийство и захват заложников. Дмитрия Глазырина обвинили по шести статьям уголовного кодекса.