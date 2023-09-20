Источник назвал возможную причину смерти свердловского психиатра и его сына

Сыщики рассматривают несколько версий смерти свердловского психиатра и его сына

21 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Криминалисты отрабатывают все возможные версии гибели мужчин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вероятной причиной смерти психиатра и его сына из города Березовский (Свердловская область) является суицид. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правоохранительных органах. «Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — объяснил собеседник агентства. В частности, в записке были даны указания насчет кремации и захоронения тел, а также оставлены пожелания счастья. Умершему врачу-психиатру был 81 год, а его сыну, имевшему инвалидность, 43 года. Тела психиатра Сергея Макроцкого и его сына были найдены в квартире в Березовском. Следователи занимаются установлением обстоятельств смерти мужчин.

Вероятной причиной смерти психиатра и его сына из города Березовский (Свердловская область) является суицид. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правоохранительных органах. «Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — объяснил собеседник агентства. В частности, в записке были даны указания насчет кремации и захоронения тел, а также оставлены пожелания счастья. Умершему врачу-психиатру был 81 год, а его сыну, имевшему инвалидность, 43 года. Тела психиатра Сергея Макроцкого и его сына были найдены в квартире в Березовском. Следователи занимаются установлением обстоятельств смерти мужчин.