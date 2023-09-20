20 сентября 2023

Источник назвал возможную причину смерти свердловского психиатра и его сына

Сыщики рассматривают несколько версий смерти свердловского психиатра и его сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, криминалист, воровство, место преступления, кража со взломом, эксперт
Криминалисты отрабатывают все возможные версии гибели мужчин (архивное фото) Фото:

Вероятной причиной смерти психиатра и его сына из города Березовский (Свердловская область) является суицид. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правоохранительных органах.

«Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — объяснил собеседник агентства.

В частности, в записке были даны указания насчет кремации и захоронения тел, а также оставлены пожелания счастья. Умершему врачу-психиатру был 81 год, а его сыну, имевшему инвалидность, 43 года.

Тела психиатра Сергея Макроцкого и его сына были найдены в квартире в Березовском. Следователи занимаются установлением обстоятельств смерти мужчин.

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Вероятной причиной смерти психиатра и его сына из города Березовский (Свердловская область) является суицид. Такой информацией с URA.RU поделился источник в правоохранительных органах. «Сыщики отрабатывают несколько возможных версий смерти врача Сергея Макроцкого и его сына. Как основную рассматривают суицид. В квартире вместе с телами была найдена записка», — объяснил собеседник агентства. В частности, в записке были даны указания насчет кремации и захоронения тел, а также оставлены пожелания счастья. Умершему врачу-психиатру был 81 год, а его сыну, имевшему инвалидность, 43 года. Тела психиатра Сергея Макроцкого и его сына были найдены в квартире в Березовском. Следователи занимаются установлением обстоятельств смерти мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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