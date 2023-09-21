В ХМАО на трассе смерти будут останавливать всех водителей ГИБДД анонсировала массовые рейды на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» 21 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 + Всех водителей на трассе смерти проверят на трезвость Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую местные жители называют «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП. Останавливать будут всех водителей. Информацию опубликовал официальный telegram-канал Госавтоинспекции Югры. На автодороге федерального значения «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции 21 и 22 сентября проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения. Сплошной проверке подвергнуться все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — указано в сообщении. Кроме того, жителям ХМАО предлагают сообщить о нетрезвом водителе в правоохранительные органы. «Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону „02“ (с мобильного — 102), а также в telegram-канале, в чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“», — добавили в ГИБДД. Ранее URA.RU писало о слежке за водителями с воздуха на трассе смерти. Нарушителей будут искать дроны. В ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую местные жители называют «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП. Останавливать будут всех водителей. Информацию опубликовал официальный telegram-канал Госавтоинспекции Югры. На автодороге федерального значения «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции 21 и 22 сентября проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения. Сплошной проверке подвергнуться все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — указано в сообщении. Кроме того, жителям ХМАО предлагают сообщить о нетрезвом водителе в правоохранительные органы. «Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону „02“ (с мобильного — 102), а также в telegram-канале, в чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“», — добавили в ГИБДД. Ранее URA.RU писало о слежке за водителями с воздуха на трассе смерти. Нарушителей будут искать дроны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям