В ХМАО на трассе смерти будут останавливать всех водителей

В ХМАО автоинспекторы проведут массовые рейды в поисках нетрезвых водителей на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую местные жители называют «трассой смерти» из-за высокой аварийности и многочисленных случаев гибели в ДТП. Останавливать будут всех водителей. Информацию опубликовал официальный telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
На автодороге федерального значения «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции 21 и 22 сентября проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения. Сплошной проверке подвергнуться все водители транспортных средств, осуществляющие движение в районе проведения мероприятий», — указано в сообщении.
Кроме того, жителям ХМАО предлагают сообщить о нетрезвом водителе в правоохранительные органы. «Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону „02“ (с мобильного — 102), а также в telegram-канале, в чат-бот „ДПС ХМАО — Югра“», — добавили в ГИБДД.
Ранее URA.RU писало о слежке за водителями с воздуха на трассе смерти. Нарушителей будут искать дроны.
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