На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО установили слежку за водителями с воздуха. Видео

На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО силовики следят за водителями при помощи дрона
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, коптер,  дрон
Дрон ищет водителей, которые нарушают правила Фото:

Сотрудники полиции следят за водителями при помощи беспилотника на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«Автоинспекторы спецвзвода полка ДПС совместно с сотрудниками Центра информационных технологий и защиты информации УМВД области с использованием беспилотного летательного аппарата контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Наблюдение ведется на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Уватском районе», — рассказали URA.RUв ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, Р-404 имеет неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа смертельных ДТП.

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Сотрудники полиции следят за водителями при помощи беспилотника на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Автоинспекторы спецвзвода полка ДПС совместно с сотрудниками Центра информационных технологий и защиты информации УМВД области с использованием беспилотного летательного аппарата контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Наблюдение ведется на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Уватском районе», — рассказали URA.RUв ведомстве. Как ранее писало URA.RU, Р-404 имеет неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа смертельных ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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