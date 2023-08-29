Сотрудники полиции следят за водителями при помощи беспилотника на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.
«Автоинспекторы спецвзвода полка ДПС совместно с сотрудниками Центра информационных технологий и защиты информации УМВД области с использованием беспилотного летательного аппарата контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Наблюдение ведется на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Уватском районе», — рассказали URA.RUв ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, Р-404 имеет неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа смертельных ДТП.
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