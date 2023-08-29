На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО установили слежку за водителями с воздуха. Видео

На трассе Р-404 Тюмень-ХМАО силовики следят за водителями при помощи дрона

29 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Дрон ищет водителей, которые нарушают правила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции следят за водителями при помощи беспилотника на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Автоинспекторы спецвзвода полка ДПС совместно с сотрудниками Центра информационных технологий и защиты информации УМВД области с использованием беспилотного летательного аппарата контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Наблюдение ведется на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Уватском районе», — рассказали URA.RUв ведомстве. Как ранее писало URA.RU, Р-404 имеет неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа смертельных ДТП.

Сотрудники полиции следят за водителями при помощи беспилотника на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «Автоинспекторы спецвзвода полка ДПС совместно с сотрудниками Центра информационных технологий и защиты информации УМВД области с использованием беспилотного летательного аппарата контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Наблюдение ведется на федеральной трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Уватском районе», — рассказали URA.RUв ведомстве. Как ранее писало URA.RU, Р-404 имеет неофициальное название «трасса смерти». Его она получила из-за высокого числа смертельных ДТП.