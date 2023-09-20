«Уральские авиалинии» продолжают расплачиваться с пассажирами рейса Сочи-Омск

21 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В ходе экстренной посадки ни один из пассажиров не погиб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском «Уральские авиалинии» продолжают рассчитываться за аварийную посадку в поле под Новосибирском самолета, следующего из Сочи в Омск. Инцидент произошел 12 сентября, после чего руководство авиакомпании пообещало выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги уже получили 128 человек. «На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию „Уральские авиалинии“ было подано 128 заявок», — сообщает авиакомпания в своем telegram-канале. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

«Уральские авиалинии» продолжают рассчитываться за аварийную посадку в поле под Новосибирском самолета, следующего из Сочи в Омск. Инцидент произошел 12 сентября, после чего руководство авиакомпании пообещало выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги уже получили 128 человек. «На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию „Уральские авиалинии“ было подано 128 заявок», — сообщает авиакомпания в своем telegram-канале. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, однако судно не долетело до аэропорта — не сработала гидравлика закрылок. Борт экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно, погибших нет, лишь несколько человек получили ушибы. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.