Наследный принц предупредил о появлении ядерного оружия в Саудовской Аравии

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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Саудовская Аравия получит ядерное оружие только в целях безопасности, заявил Мухаммед бен Сальман Фото:

Если Иран получит ядерное оружие, то оно появится и у Саудовской Аравии. С таким предупреждением выступил наследный принц Аравии Мухаммед бен Сальман.

«Саудовской Аравии придется получить ядерное оружие по соображениям безопасности», — подчеркнул Мухаммед бен Сальман в интервью американскому телеканалу Fox News. Так принц ответил на вопрос журналистов о том, как его страна отреагирует на появление ядерного оружия в Иране. При этом он уточнил, что мировым странам в целом не стоит иметь такое вооружение. По его мнению, если кто-либо будет использовать ядерное оружие, то автоматически станет врагом для всего остального мира.

В прошлом году в Иране подчеркивали, что у них нет планов по созданию ядерного вооружения. Запад обеспокоен, что Иран будет развивать соответствующее вооружение. Президент Франции Эмманюэль Макрон выражал обеспокоенность из-за развития ядерной программы Тегераном. Также Вашингтон проводил переговоры, с целью сдерживания Ирана в военном плане, передает «Национальная служба новостей».

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Если Иран получит ядерное оружие, то оно появится и у Саудовской Аравии. С таким предупреждением выступил наследный принц Аравии Мухаммед бен Сальман. «Саудовской Аравии придется получить ядерное оружие по соображениям безопасности», — подчеркнул Мухаммед бен Сальман в интервью американскому телеканалу Fox News. Так принц ответил на вопрос журналистов о том, как его страна отреагирует на появление ядерного оружия в Иране. При этом он уточнил, что мировым странам в целом не стоит иметь такое вооружение. По его мнению, если кто-либо будет использовать ядерное оружие, то автоматически станет врагом для всего остального мира. В прошлом году в Иране подчеркивали, что у них нет планов по созданию ядерного вооружения. Запад обеспокоен, что Иран будет развивать соответствующее вооружение. Президент Франции Эмманюэль Макрон выражал обеспокоенность из-за развития ядерной программы Тегераном. Также Вашингтон проводил переговоры, с целью сдерживания Ирана в военном плане, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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