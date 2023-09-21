Наследный принц предупредил о появлении ядерного оружия в Саудовской Аравии

21 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия получит ядерное оружие только в целях безопасности, заявил Мухаммед бен Сальман Фото: Министерство обороны США Если Иран получит ядерное оружие, то оно появится и у Саудовской Аравии. С таким предупреждением выступил наследный принц Аравии Мухаммед бен Сальман. «Саудовской Аравии придется получить ядерное оружие по соображениям безопасности», — подчеркнул Мухаммед бен Сальман в интервью американскому телеканалу Fox News. Так принц ответил на вопрос журналистов о том, как его страна отреагирует на появление ядерного оружия в Иране. При этом он уточнил, что мировым странам в целом не стоит иметь такое вооружение. По его мнению, если кто-либо будет использовать ядерное оружие, то автоматически станет врагом для всего остального мира. В прошлом году в Иране подчеркивали, что у них нет планов по созданию ядерного вооружения. Запад обеспокоен, что Иран будет развивать соответствующее вооружение. Президент Франции Эмманюэль Макрон выражал обеспокоенность из-за развития ядерной программы Тегераном. Также Вашингтон проводил переговоры, с целью сдерживания Ирана в военном плане, передает «Национальная служба новостей».

Если Иран получит ядерное оружие, то оно появится и у Саудовской Аравии. С таким предупреждением выступил наследный принц Аравии Мухаммед бен Сальман. «Саудовской Аравии придется получить ядерное оружие по соображениям безопасности», — подчеркнул Мухаммед бен Сальман в интервью американскому телеканалу Fox News. Так принц ответил на вопрос журналистов о том, как его страна отреагирует на появление ядерного оружия в Иране. При этом он уточнил, что мировым странам в целом не стоит иметь такое вооружение. По его мнению, если кто-либо будет использовать ядерное оружие, то автоматически станет врагом для всего остального мира. В прошлом году в Иране подчеркивали, что у них нет планов по созданию ядерного вооружения. Запад обеспокоен, что Иран будет развивать соответствующее вооружение. Президент Франции Эмманюэль Макрон выражал обеспокоенность из-за развития ядерной программы Тегераном. Также Вашингтон проводил переговоры, с целью сдерживания Ирана в военном плане, передает «Национальная служба новостей».