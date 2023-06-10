Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы попросил президента Ирана Эбрахима Раиси перестать поддерживать Москву в конфликте на Украине. Об этом стало известно из заявления Елисейского дворца об итогах переговоров.
«В телефонном разговоре Макрон призвал Иран „немедленно прекратить“ поддержку, которую он оказывает России в конфликте против Украины», — сообщает финансовая газета Business Recorder. Подчеркивается, что Макрон отметил серьезные «последствия для безопасности и гуманитарных последствий» поставок иранских беспилотников.
В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Макрон также обеспокоен из-за развития иранской ядерной программы. «Он напомнил о стремлении Франции и ее европейских партнеров найти дипломатическое решение этого вопроса», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставке оружия и боеприпасов в Россию. Он считает, что Россия использует их в зоне спецоперации. В феврале британская газета The Guardian заявила, что Иран нелегально отправляет улучшенные беспилотники в Россию. По данным газеты, около 18 дронов были отправлены после специального визита российских военных и технических работников в Тегеран в ноябре.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы попросил президента Ирана Эбрахима Раиси перестать поддерживать Москву в конфликте на Украине. Об этом стало известно из заявления Елисейского дворца об итогах переговоров. «В телефонном разговоре Макрон призвал Иран „немедленно прекратить“ поддержку, которую он оказывает России в конфликте против Украины», — сообщает финансовая газета Business Recorder. Подчеркивается, что Макрон отметил серьезные «последствия для безопасности и гуманитарных последствий» поставок иранских беспилотников. В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Макрон также обеспокоен из-за развития иранской ядерной программы. «Он напомнил о стремлении Франции и ее европейских партнеров найти дипломатическое решение этого вопроса», — говорится в сообщении. Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставке оружия и боеприпасов в Россию. Он считает, что Россия использует их в зоне спецоперации. В феврале британская газета The Guardian заявила, что Иран нелегально отправляет улучшенные беспилотники в Россию. По данным газеты, около 18 дронов были отправлены после специального визита российских военных и технических работников в Тегеран в ноябре.