Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в СВО

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен поставкой дронов Ираном для поддержки России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы попросил президента Ирана Эбрахима Раиси перестать поддерживать Москву в конфликте на Украине. Об этом стало известно из заявления Елисейского дворца об итогах переговоров.

«В телефонном разговоре Макрон призвал Иран „немедленно прекратить“ поддержку, которую он оказывает России в конфликте против Украины», — сообщает финансовая газета Business Recorder. Подчеркивается, что Макрон отметил серьезные «последствия для безопасности и гуманитарных последствий» поставок иранских беспилотников.

В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Макрон также обеспокоен из-за развития иранской ядерной программы. «Он напомнил о стремлении Франции и ее европейских партнеров найти дипломатическое решение этого вопроса», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставке оружия и боеприпасов в Россию. Он считает, что Россия использует их в зоне спецоперации. В феврале британская газета The Guardian заявила, что Иран нелегально отправляет улучшенные беспилотники в Россию. По данным газеты, около 18 дронов были отправлены после специального визита российских военных и технических работников в Тегеран в ноябре.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы попросил президента Ирана Эбрахима Раиси перестать поддерживать Москву в конфликте на Украине. Об этом стало известно из заявления Елисейского дворца об итогах переговоров. «В телефонном разговоре Макрон призвал Иран „немедленно прекратить“ поддержку, которую он оказывает России в конфликте против Украины», — сообщает финансовая газета Business Recorder. Подчеркивается, что Макрон отметил серьезные «последствия для безопасности и гуманитарных последствий» поставок иранских беспилотников. В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Макрон также обеспокоен из-за развития иранской ядерной программы. «Он напомнил о стремлении Франции и ее европейских партнеров найти дипломатическое решение этого вопроса», — говорится в сообщении. Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставке оружия и боеприпасов в Россию. Он считает, что Россия использует их в зоне спецоперации. В феврале британская газета The Guardian заявила, что Иран нелегально отправляет улучшенные беспилотники в Россию. По данным газеты, около 18 дронов были отправлены после специального визита российских военных и технических работников в Тегеран в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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