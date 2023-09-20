20 сентября 2023

С карты Пермского края исчезли сразу шесть деревень

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенный дом, трава, заросший дом
В деревнях никто не проживает Фото:

Депутаты Пермского края поддержали законопроекты о ликвидации трех деревень и трех поселков в Прикамье. На заседании заксобрания 21 сентября во втором, окончательном чтении, было принято решение об упразднении населенных пунктов в Губахинском, Ильинском и Куединском округах. Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания.

«К законопроектам поступило несколько поправок, которые были учтены при доработке ко второму чтению. Просим поддержать», — отметили докладчики по этим вопросам, депутаты Дмитрий Килейко и Евгений Демкин.

Речь идет о д. Деники, Ромаши и Степунята (Ильинский округ), а также о поселках Безгодово (Губаха), Казарма 1279 и Казарма 1287 (Куеда). Во всех населенных пунктах нет жителей и пригодных для проживания домов. А поселки в Куединском округе еще и труднодоступны. Также на рассмотрении краевого парламента находятся законопроекты о ликвидации деревень в Юрлинском, Гайнском и Краснокамском округах.

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Депутаты Пермского края поддержали законопроекты о ликвидации трех деревень и трех поселков в Прикамье. На заседании заксобрания 21 сентября во втором, окончательном чтении, было принято решение об упразднении населенных пунктов в Губахинском, Ильинском и Куединском округах. Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания. «К законопроектам поступило несколько поправок, которые были учтены при доработке ко второму чтению. Просим поддержать», — отметили докладчики по этим вопросам, депутаты Дмитрий Килейко и Евгений Демкин. Речь идет о д. Деники, Ромаши и Степунята (Ильинский округ), а также о поселках Безгодово (Губаха), Казарма 1279 и Казарма 1287 (Куеда). Во всех населенных пунктах нет жителей и пригодных для проживания домов. А поселки в Куединском округе еще и труднодоступны. Также на рассмотрении краевого парламента находятся законопроекты о ликвидации деревень в Юрлинском, Гайнском и Краснокамском округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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