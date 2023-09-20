С карты Пермского края исчезли сразу шесть деревень

В деревнях никто не проживает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Пермского края поддержали законопроекты о ликвидации трех деревень и трех поселков в Прикамье. На заседании заксобрания 21 сентября во втором, окончательном чтении, было принято решение об упразднении населенных пунктов в Губахинском, Ильинском и Куединском округах. Трансляция заседания проходила на сайте заксобрания.

«К законопроектам поступило несколько поправок, которые были учтены при доработке ко второму чтению. Просим поддержать», — отметили докладчики по этим вопросам, депутаты Дмитрий Килейко и Евгений Демкин.

Речь идет о д. Деники, Ромаши и Степунята (Ильинский округ), а также о поселках Безгодово (Губаха), Казарма 1279 и Казарма 1287 (Куеда). Во всех населенных пунктах нет жителей и пригодных для проживания домов. А поселки в Куединском округе еще и труднодоступны. Также на рассмотрении краевого парламента находятся законопроекты о ликвидации деревень в Юрлинском, Гайнском и Краснокамском округах.