В Нагорном Карабахе погиб свердловский миротворец

21 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Машина российских миротворцев попала под обстрел из стрелкового оружия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Во время конфликта в Нагорном Карабахе погиб полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. Он служил в миротворческих силах, его машина вместе с другими российскими военными попала под обстрел. Информацию URA.RU сообщили сразу два источника в ЦВО. «Полковник Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО. Часть стояла в Нагорном Карабахе, сослуживцы звали его просто Марат. Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — рассказал собеседник агентства. Информацию подтвердил и второй источник в военных кругах. «Да, сегодня утром пришла эта трагическая новость. Знал Караева лично, отличный был мужик, надежный товарищ. Он родом из Свердловской области. Хоронить будут здесь, по мусульманским традициям», — добавил военнослужащий. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил. Бригада российских миротворцев погибла 20 сентября. Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента. Их машина — УАЗ Патриот — попала под обстрел в районе села Джанятаг. Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования из-за трагического события. «Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — говорится в сообщении ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время конфликта в Нагорном Карабахе погиб полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. Он служил в миротворческих силах, его машина вместе с другими российскими военными попала под обстрел. Информацию URA.RU сообщили сразу два источника в ЦВО. «Полковник Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО. Часть стояла в Нагорном Карабахе, сослуживцы звали его просто Марат. Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — рассказал собеседник агентства. Информацию подтвердил и второй источник в военных кругах. «Да, сегодня утром пришла эта трагическая новость. Знал Караева лично, отличный был мужик, надежный товарищ. Он родом из Свердловской области. Хоронить будут здесь, по мусульманским традициям», — добавил военнослужащий. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил. Бригада российских миротворцев погибла 20 сентября. Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента. Их машина — УАЗ Патриот — попала под обстрел в районе села Джанятаг. Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования из-за трагического события. «Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — говорится в сообщении ведомства.