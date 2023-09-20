20 сентября 2023

В Нагорном Карабахе погиб свердловский миротворец

© Служба новостей «URA.RU»
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Машина российских миротворцев попала под обстрел из стрелкового оружия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Во время конфликта в Нагорном Карабахе погиб полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. Он служил в миротворческих силах, его машина вместе с другими российскими военными попала под обстрел. Информацию URA.RU сообщили сразу два источника в ЦВО.

«Полковник Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО. Часть стояла в Нагорном Карабахе, сослуживцы звали его просто Марат. Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — рассказал собеседник агентства.

Информацию подтвердил и второй источник в военных кругах. «Да, сегодня утром пришла эта трагическая новость. Знал Караева лично, отличный был мужик, надежный товарищ. Он родом из Свердловской области. Хоронить будут здесь, по мусульманским традициям», — добавил военнослужащий. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил.

Бригада российских миротворцев погибла 20 сентября. Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента. Их машина — УАЗ Патриот — попала под обстрел в районе села Джанятаг.

Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования из-за трагического события. «Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — говорится в сообщении ведомства.

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Во время конфликта в Нагорном Карабахе погиб полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. Он служил в миротворческих силах, его машина вместе с другими российскими военными попала под обстрел. Информацию URA.RU сообщили сразу два источника в ЦВО. «Полковник Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО. Часть стояла в Нагорном Карабахе, сослуживцы звали его просто Марат. Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — рассказал собеседник агентства. Информацию подтвердил и второй источник в военных кругах. «Да, сегодня утром пришла эта трагическая новость. Знал Караева лично, отличный был мужик, надежный товарищ. Он родом из Свердловской области. Хоронить будут здесь, по мусульманским традициям», — добавил военнослужащий. Корреспондент обратился с запросом в пресс-службу ЦВО. Ответ на момент публикации не поступил. Бригада российских миротворцев погибла 20 сентября. Военнослужащие возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента. Их машина — УАЗ Патриот — попала под обстрел в районе села Джанятаг. Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования из-за трагического события. «Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — говорится в сообщении ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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