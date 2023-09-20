20 сентября 2023

Два депутата пермского заксобрания будут получать зарплату в парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, фракция ер в гордуме, фракция единая россия
Оба депутата являются членами фракции партии «Единая Россия» Фото:

Депутаты заксобрания Альберт Демченко и Алексей Инюткин переведены на постоянную основу. Это значит, что они будут получать зарплату из бюджета как депутаты. Решение было принято на заседании 21 сентября. Трансляция проходила на сайте парламента.

«Прошу считать меня депутатом, работающим в заксобрании на постоянной профессиональной основе. И поддержать представленный проект постановления», — заявил Альберт Демченко.

Кандидатуру Инюткина на получение зарплаты в парламенте предложила фракция «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что из-за семейного скандала с 25 сентября он увольняется с должности замдиректора «Лукойл-Пермь». Альберт Демченко был избран депутатом в сентябре.

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Депутаты заксобрания Альберт Демченко и Алексей Инюткин переведены на постоянную основу. Это значит, что они будут получать зарплату из бюджета как депутаты. Решение было принято на заседании 21 сентября. Трансляция проходила на сайте парламента. «Прошу считать меня депутатом, работающим в заксобрании на постоянной профессиональной основе. И поддержать представленный проект постановления», — заявил Альберт Демченко. Кандидатуру Инюткина на получение зарплаты в парламенте предложила фракция «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что из-за семейного скандала с 25 сентября он увольняется с должности замдиректора «Лукойл-Пермь». Альберт Демченко был избран депутатом в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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