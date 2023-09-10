Звездный советник пермского губернатора стал депутатом заксобрания

Олимпийский призер Альберт Демченко выиграл выборы в пермское заксобрание

11 сентября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Альберт Демченко примет участие в сентябрьском заседании как депутат от округа №17 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания по округу №17. На довыборах 8—10 сентября он набрал 55,87% голосов, обогнав соперников. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». «Демченко Альберт Михайлович — 55,87%», — говорится в документах. Явка составила 17,21% Его ближайший соперник, воспитатель-тамада от эсеров Ирина Шабаршина набрала 23,15%. На третьем месте — кандидат от ЛДПР, сотрудник администрации Пермского района Георгий Балашов (10,04%). Помощника депутата пермской гордумы Марата Галимуллина (КПРФ) поддержали 6,96% избирателей. Мандат депутата по округу №17 освободился после того, как представлявший его в заксобрании Антон Удальев перешел на работу в мэрию Москвы. На довыборах ставка была сделана на уроженца Чусового (входит в округ), саночника Альберта Демченко. Фото: с личной страницы Альберта Демченко в соцсети «ВКонтакте»

Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания по округу №17. На довыборах 8—10 сентября он набрал 55,87% голосов, обогнав соперников. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». «Демченко Альберт Михайлович — 55,87%», — говорится в документах. Явка составила 17,21% Его ближайший соперник, воспитатель-тамада от эсеров Ирина Шабаршина набрала 23,15%. На третьем месте — кандидат от ЛДПР, сотрудник администрации Пермского района Георгий Балашов (10,04%). Помощника депутата пермской гордумы Марата Галимуллина (КПРФ) поддержали 6,96% избирателей. Мандат депутата по округу №17 освободился после того, как представлявший его в заксобрании Антон Удальев перешел на работу в мэрию Москвы. На довыборах ставка была сделана на уроженца Чусового (входит в округ), саночника Альберта Демченко.