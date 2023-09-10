Звездный советник пермского губернатора стал депутатом заксобрания

Призер Олимпийский игр, советник губернатора Пермского края Альберт Демченко получил мандат депутата заксобрания по округу №17. На довыборах 8—10 сентября он набрал 55,87% голосов, обогнав соперников. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы».
«Демченко Альберт Михайлович — 55,87%», — говорится в документах. Явка составила 17,21%
Его ближайший соперник, воспитатель-тамада от эсеров Ирина Шабаршина набрала 23,15%. На третьем месте — кандидат от ЛДПР, сотрудник администрации Пермского района Георгий Балашов (10,04%). Помощника депутата пермской гордумы Марата Галимуллина (КПРФ) поддержали 6,96% избирателей.
Мандат депутата по округу №17 освободился после того, как представлявший его в заксобрании Антон Удальев перешел на работу в мэрию Москвы. На довыборах ставка была сделана на уроженца Чусового (входит в округ), саночника Альберта Демченко.
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