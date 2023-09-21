B-port: в Карабахе погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ

В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Он входил в состав российской миротворческой группы, которая попала под обстрел. Об этом сообщает информационное агентство Мурманской области B-port.
«Заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган погиб при обстреле в Карабахе», — пишет B-port, ссылаясь на свои источники. Он являлся заместителем командира миротворческими силами. По словам собеседников агентства, Ковган находился в командировке с 11 мая.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
В Нагорном Карабахе 20 сентября автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все погибли. Они входили в состав миротворческой группы. Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки Баку объявил о ее завершении.
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