B-port: в Карабахе погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ

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В Нагорном Карабахе погиб замкомандующего подводными силами Северного флота Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Он входил в состав российской миротворческой группы, которая попала под обстрел. Об этом сообщает информационное агентство Мурманской области B-port.

«Заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган погиб при обстреле в Карабахе», — пишет B-port, ссылаясь на свои источники. Он являлся заместителем командира миротворческими силами. По словам собеседников агентства, Ковган находился в командировке с 11 мая.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Нагорном Карабахе 20 сентября автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все погибли. Они входили в состав миротворческой группы. Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки Баку объявил о ее завершении.

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В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Он входил в состав российской миротворческой группы, которая попала под обстрел. Об этом сообщает информационное агентство Мурманской области B-port. «Заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган погиб при обстреле в Карабахе», — пишет B-port, ссылаясь на свои источники. Он являлся заместителем командира миротворческими силами. По словам собеседников агентства, Ковган находился в командировке с 11 мая. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В Нагорном Карабахе 20 сентября автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу. Все погибли. Они входили в состав миротворческой группы. Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки Баку объявил о ее завершении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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