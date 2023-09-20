20 сентября 2023

Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , сайфуллин рустам
Рустам Сайфуллин отказался от мандата в думе Тюмени, потому что может вновь отправиться в зону СВО Фото:

Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму. Инсайд URA.RU подтвердился. Он заявил, что вновь отправится в ряды вооруженных сил.

«Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени. С 24 февраля 2022 года он принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму. Инсайд URA.RU подтвердился. Он заявил, что вновь отправится в ряды вооруженных сил. «Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин. Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени. С 24 февраля 2022 года он принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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