Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму

21 сентября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Рустам Сайфуллин отказался от мандата в думе Тюмени, потому что может вновь отправиться в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму. Инсайд URA.RU подтвердился. Он заявил, что вновь отправится в ряды вооруженных сил. «Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин. Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени. С 24 февраля 2022 года он принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму. Инсайд URA.RU подтвердился. Он заявил, что вновь отправится в ряды вооруженных сил. «Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин. Ранее URA.RU сообщало, что Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени. С 24 февраля 2022 года он принимал участие в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.