Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени

06 июля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Ринат Сайфуллин отказался от политической карьеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Герой России Ринат Сайфуллин откажется от мандата депутата гордумы Тюмени сразу после выборов 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Сайфуллин, несмотря на уговоры властей, откажется от мандата. Он решил сосредоточиться на поддержке СВО, а работа депутата ему не интересна», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз «Единой России», герой занял в партийном списке проходное пятое место — ему прочили успешную политическую карьеру. Сайфуллин был ранен в ходе участия в специальной военной операции. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций.

Герой России Ринат Сайфуллин откажется от мандата депутата гордумы Тюмени сразу после выборов 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Сайфуллин, несмотря на уговоры властей, откажется от мандата. Он решил сосредоточиться на поддержке СВО, а работа депутата ему не интересна», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз «Единой России», герой занял в партийном списке проходное пятое место — ему прочили успешную политическую карьеру. Сайфуллин был ранен в ходе участия в специальной военной операции. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций.