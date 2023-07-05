05 июля 2023

Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , сайфуллин рустам
Ринат Сайфуллин отказался от политической карьеры Фото:

Герой России Ринат Сайфуллин откажется от мандата депутата гордумы Тюмени сразу после выборов 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона.

«Сайфуллин, несмотря на уговоры властей, откажется от мандата. Он решил сосредоточиться на поддержке СВО, а работа депутата ему не интересна», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз «Единой России», герой занял в партийном списке проходное пятое место — ему прочили успешную политическую карьеру.

Сайфуллин был ранен в ходе участия в специальной военной операции. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций.

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Герой России Ринат Сайфуллин откажется от мандата депутата гордумы Тюмени сразу после выборов 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. «Сайфуллин, несмотря на уговоры властей, откажется от мандата. Он решил сосредоточиться на поддержке СВО, а работа депутата ему не интересна», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз «Единой России», герой занял в партийном списке проходное пятое место — ему прочили успешную политическую карьеру. Сайфуллин был ранен в ходе участия в специальной военной операции. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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