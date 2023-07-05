Герой России Сайфуллин откажется от места в гордуме Тюмени

Ринат Сайфуллин отказался от политической карьеры
Герой России Ринат Сайфуллин откажется от мандата депутата гордумы Тюмени сразу после выборов 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона.
«Сайфуллин, несмотря на уговоры властей, откажется от мандата. Он решил сосредоточиться на поддержке СВО, а работа депутата ему не интересна», — рассказал инсайдер. По итогам праймериз «Единой России», герой занял в партийном списке проходное пятое место — ему прочили успешную политическую карьеру.
Сайфуллин был ранен в ходе участия в специальной военной операции. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций.
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