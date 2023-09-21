Пермяк на велосипеде доехал до турецкого магазина ушедшего из РФ бренда. Фото

21 сентября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

В Перми магазин французской сети закрылся еще в 2022 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Путешественник Иван Оглоблин, который на велосипеде доехал из Перми до Турции, посетил магазин «Декатлон». В России торговые центры бренда прекратили работу еще в 2022 году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею, но все-таки купил себе баллон газа для портативной горелки. «В город Конья я ехал с вопросом, в какие же магазины мне сунуться в поисках газа. Мелькнула даже мысль: а нет ли тут „Декатлона“? И на первом же торговом центре вижу огромный баннер Decathlon. Походил по нему как в музее, прикинул цены и нашел себе резьбовой баллон за 155 лир. Даже не знаю сколько сейчас они стоят в России», — рассказал путешественник в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что Оглоблин выехал из Перми 1 августа. Через 41 день на своем велосипеде он добрался до Турции. К 21 сентября он проехал более пяти тысяч километров. Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» в 2022 году объявил об уходе из России на фоне западных санкций. В конце июня того года в Перми прекратил работу магазин торговой сети, расположенный на шоссе Космонавтов. Цены Ивану Оглоблину в турецком магазине показались высокими Фото: Иван Оглоблин https://vk.com/id90276896

Путешественник Иван Оглоблин, который на велосипеде доехал из Перми до Турции, посетил магазин «Декатлон». В России торговые центры бренда прекратили работу еще в 2022 году. Пермяк, признался, что ходил по турецкому магазину, как по музею, но все-таки купил себе баллон газа для портативной горелки. «В город Конья я ехал с вопросом, в какие же магазины мне сунуться в поисках газа. Мелькнула даже мысль: а нет ли тут „Декатлона“? И на первом же торговом центре вижу огромный баннер Decathlon. Походил по нему как в музее, прикинул цены и нашел себе резьбовой баллон за 155 лир. Даже не знаю сколько сейчас они стоят в России», — рассказал путешественник в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что Оглоблин выехал из Перми 1 августа. Через 41 день на своем велосипеде он добрался до Турции. К 21 сентября он проехал более пяти тысяч километров. Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» в 2022 году объявил об уходе из России на фоне западных санкций. В конце июня того года в Перми прекратил работу магазин торговой сети, расположенный на шоссе Космонавтов.