Стала известна дата закрытия магазина Decathlon в Перми

Пермский магазин французской сети спорттоваров Decathlon на Шоссе Космонавтов 393/1 закроется. Последним рабочим днем станет 27 июня.
«Магазин закроется после 27 июня. Сотрудник Decathlon пояснил, что приостановка работы гипермаркета будет временной. Но когда он откроется — не сообщил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье».
В магазине изданию подчеркнули, что несмотря на закрытие, пермяки все равно смогут делать заказы онлайн, но товары будут приходить в пункты выдачи Ozon, Wildberries, «Почты России». Также можно будет указать доставку на дом за дополнительную плату.
Информацию о дате закрытия в call-центре магазина не подтвердили, но и не опровергли. Оператор сообщил URA.RU, что точной даты закрытия пока нет. Магазин работает в обычном режиме.
Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
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Пермский магазин французской сети спорттоваров Decathlon на Шоссе Космонавтов 393/1 закроется. Последним рабочим днем станет 27 июня. «Магазин закроется после 27 июня. Сотрудник Decathlon пояснил, что приостановка работы гипермаркета будет временной. Но когда он откроется — не сообщил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». В магазине изданию подчеркнули, что несмотря на закрытие, пермяки все равно смогут делать заказы онлайн, но товары будут приходить в пункты выдачи Ozon, Wildberries, «Почты России». Также можно будет указать доставку на дом за дополнительную плату. Информацию о дате закрытия в call-центре магазина не подтвердили, но и не опровергли. Оператор сообщил URA.RU, что точной даты закрытия пока нет. Магазин работает в обычном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что распоряжение о закрытии магазина уже поступило от руководства. В начале апреля в Перми уже закрылся пункт выдачи около ТРК «Семья». О том, что компания приостанавливают свою деятельность в России, стало известно в конце марта этого года. Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».