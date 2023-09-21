Безвластие в новой думе Екатеринбурга затягивается

Заседание, где должны избрать нового спикера думы Екатеринбурга, перенесли

21 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий возглавляет департамент политологии и социологии УрФУ Фото: Илья Московец © URA.RU Полновесного спикера новой думы Екатеринбурга, скорее всего, не изберут в сентябре, рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора. По его словам, заседание 26 сентября, где должны были поднять этот вопрос, отложено. «Предварительная новая дата — 3 октября. Но не исключено, что перенесут еще раз — на 10-е или даже 17-е», — предположил собеседник агентства. По его словам, причина в том, что «[депутата Анну] Гурарий еще не согласовали в Москве». Новость по теме Администрация президента тестирует будущего спикера думы Екатеринбурга Накануне другой статусный чиновник также говорил корреспонденту, что УФСБ и администрация президента пока не утвердили кандидатуру Гурарий. «Это не быстрый процесс», — объяснил он. А третий собеседник URA.RU во власти уточнил, что «в любой момент могут созвать внеочередное заседание» — если Гурарий пройдет согласование до 3 октября. Дозвониться до депутата Михаила Матеева к моменту публикации не удалось. На первом заседании думы 19 сентября его избрали первым вице-спикером, и пока обязанности председателя исполняет именно он. На том же заседании было объявлено, что вопрос о руководителе, которым должна стать Гурарий, переносится на 26 сентября.

Полновесного спикера новой думы Екатеринбурга, скорее всего, не изберут в сентябре, рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора. По его словам, заседание 26 сентября, где должны были поднять этот вопрос, отложено. «Предварительная новая дата — 3 октября. Но не исключено, что перенесут еще раз — на 10-е или даже 17-е», — предположил собеседник агентства. По его словам, причина в том, что «[депутата Анну] Гурарий еще не согласовали в Москве». Накануне другой статусный чиновник также говорил корреспонденту, что УФСБ и администрация президента пока не утвердили кандидатуру Гурарий. «Это не быстрый процесс», — объяснил он. А третий собеседник URA.RU во власти уточнил, что «в любой момент могут созвать внеочередное заседание» — если Гурарий пройдет согласование до 3 октября. Дозвониться до депутата Михаила Матеева к моменту публикации не удалось. На первом заседании думы 19 сентября его избрали первым вице-спикером, и пока обязанности председателя исполняет именно он. На том же заседании было объявлено, что вопрос о руководителе, которым должна стать Гурарий, переносится на 26 сентября.