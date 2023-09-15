Администрация президента тестирует будущего спикера думы Екатеринбурга

15 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

По последним слухам, у Анны Гурарий якобы остается конкурент Фото: Илья Московец © URA.RU Собеседование с администрацией президента (АП) РФ 15 сентября было не единственным для сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, которую мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев хотят сделать спикером новой думы Екатеринбурга. Впереди у начинающего политика еще несколько этапов отбора. Об этом URA.RU рассказал Орлов, объясняя, почему Гурарий не изберут уже на первом заседании думы 19 сентября (несмотря на то, что вопрос включен в повестку). О том, что спикером будет Гурарий, URA.RU сообщило 13 сентября. Новость по-настоящему шокировала политтусовку: фамилии Гурарий ранее не было ни в каких шорт-листах. Позднее стало известно, что официальное утверждение ее в должности откладывается. А накануне утром среди депутатов и топ-чиновников мэрии стал распространяться слух, что сразу несколько депутатов от разных бизнес-групп якобы высказали недовольство назначением Гурарий, и якобы именно поэтому резиденция главы региона взяла дополнительную паузу, а сама Гурарий полетит за поддержкой в Москву. Позднее Орлов заявил корреспонденту, что это неправда. Днем 15 сентября URA.RU рассказало, что Гурарий прошла собеседование с АП. «Это не то чтобы собеседование, там несколько этапов — психологическое тестирование, еще что-то. Это ровно та же самая история, через которую проходил я. Все по плану», — сказал Орлов. Он добавил, что параллельно Гурарий проверяет УФСБ (это стандартная процедура), а кадровая комиссия «Единой России» пройдена (об этом было известно и так). Новость по теме Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла собеседование с АП «Вполне возможно», Гурарий официально изберут на втором заседании 26 сентября, отметил Орлов. «К 19 сентября маловероятно [что успеет пройти согласование]», — сказал мэр. И подчеркнул, что это «никоим образом не отразится на работе думы» — ведь уже назначен глава фракции «Единой России» (Алексей Вихарев), а 19-го назначат первого вице-спикера (Михаил Матеев) и «обычного» (Илья Бондарев). Параллельно по местной политтусовке расходится новый слух. Якобы задержка может быть связана с тем, что до сих пор есть второй претендент — бывший сотрудник УФСБ Сергей Павленко, считавшийся фаворитом прежде. Его, по неподтвержденным данным, лоббируют представленный в думе ФПГ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собеседование с администрацией президента (АП) РФ 15 сентября было не единственным для сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, которую мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев хотят сделать спикером новой думы Екатеринбурга. Впереди у начинающего политика еще несколько этапов отбора. Об этом URA.RU рассказал Орлов, объясняя, почему Гурарий не изберут уже на первом заседании думы 19 сентября (несмотря на то, что вопрос включен в повестку). О том, что спикером будет Гурарий, URA.RU сообщило 13 сентября. Новость по-настоящему шокировала политтусовку: фамилии Гурарий ранее не было ни в каких шорт-листах. Позднее стало известно, что официальное утверждение ее в должности откладывается. А накануне утром среди депутатов и топ-чиновников мэрии стал распространяться слух, что сразу несколько депутатов от разных бизнес-групп якобы высказали недовольство назначением Гурарий, и якобы именно поэтому резиденция главы региона взяла дополнительную паузу, а сама Гурарий полетит за поддержкой в Москву. Позднее Орлов заявил корреспонденту, что это неправда. Днем 15 сентября URA.RU рассказало, что Гурарий прошла собеседование с АП. «Это не то чтобы собеседование, там несколько этапов — психологическое тестирование, еще что-то. Это ровно та же самая история, через которую проходил я. Все по плану», — сказал Орлов. Он добавил, что параллельно Гурарий проверяет УФСБ (это стандартная процедура), а кадровая комиссия «Единой России» пройдена (об этом было известно и так). «Вполне возможно», Гурарий официально изберут на втором заседании 26 сентября, отметил Орлов. «К 19 сентября маловероятно [что успеет пройти согласование]», — сказал мэр. И подчеркнул, что это «никоим образом не отразится на работе думы» — ведь уже назначен глава фракции «Единой России» (Алексей Вихарев), а 19-го назначат первого вице-спикера (Михаил Матеев) и «обычного» (Илья Бондарев). Параллельно по местной политтусовке расходится новый слух. Якобы задержка может быть связана с тем, что до сих пор есть второй претендент — бывший сотрудник УФСБ Сергей Павленко, считавшийся фаворитом прежде. Его, по неподтвержденным данным, лоббируют представленный в думе ФПГ.