В США признали неспособность Киева пробить российскую оборону Журналист Херш заявил о неспособности ВСУ прорвать российскую оборону 21 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 + ВСУ не смогут прорвать российскую оборону, сказал Сеймур Херш Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на разведслужбы США. «Разведка [США] не считает возможным прорыв российской обороны», — написал Сеймур Херш в своем посте на площадке Substack. По его словам, американские спецслужбы считают, что ВСУ деморализованы. Ранее в СМИ начали писать, что ВСУ начали массово сдаваться в плен на сватово-кременном направлении. Причиной тому стали голод, усталость и разочарование в украинском командовании, передает «Ридус». Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на разведслужбы США. «Разведка [США] не считает возможным прорыв российской обороны», — написал Сеймур Херш в своем посте на площадке Substack. По его словам, американские спецслужбы считают, что ВСУ деморализованы. Ранее в СМИ начали писать, что ВСУ начали массово сдаваться в плен на сватово-кременном направлении. Причиной тому стали голод, усталость и разочарование в украинском командовании, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям