В США признали неспособность Киева пробить российскую оборону

Журналист Херш заявил о неспособности ВСУ прорвать российскую оборону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, военные, украина, флаг, всу, stock
ВСУ не смогут прорвать российскую оборону, сказал Сеймур Херш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на разведслужбы США.

«Разведка [США] не считает возможным прорыв российской обороны», — написал Сеймур Херш в своем посте на площадке Substack. По его словам, американские спецслужбы считают, что ВСУ деморализованы.

Ранее в СМИ начали писать, что ВСУ начали массово сдаваться в плен на сватово-кременном направлении. Причиной тому стали голод, усталость и разочарование в украинском командовании, передает «Ридус».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на разведслужбы США. «Разведка [США] не считает возможным прорыв российской обороны», — написал Сеймур Херш в своем посте на площадке Substack. По его словам, американские спецслужбы считают, что ВСУ деморализованы. Ранее в СМИ начали писать, что ВСУ начали массово сдаваться в плен на сватово-кременном направлении. Причиной тому стали голод, усталость и разочарование в украинском командовании, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...