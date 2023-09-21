В США признали неспособность Киева пробить российскую оборону

ВСУ не смогут прорвать российскую оборону, сказал Сеймур Херш
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев не сможет прорвать российскую оборону при наступлении из-за низкого боевого духа. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на разведслужбы США.
«Разведка [США] не считает возможным прорыв российской обороны», —
Ранее в СМИ начали писать, что ВСУ начали массово сдаваться в плен на сватово-кременном направлении. Причиной тому стали голод, усталость и разочарование в украинском командовании, передает «Ридус».
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