20 сентября 2023

Число самозанятых в ЯНАО увеличилось в полтора раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Артюхов заявил, что в регионе за год количество самозанятых выросло на 45 процентов Фото:

Число самозанятых в ЯНАО увеличилось почти на 45 процентов в течение года и составило более 18 тысяч человек. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета.

«Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала. Регион остается самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего полтора процента от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44 процента, превысив 18 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства округа в telegram-канале «Ямал. Официально».

Правительство ЯНАО оказывает поддержку предпринимателям от юридических консультаций до различных грантовых конкурсов. В регионе успешно реализуются программы по трудоустройству специалистов.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО сохраняется низкий уровень безработицы. Он даже немного сократился по сравнению с 2022 годом.

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Число самозанятых в ЯНАО увеличилось почти на 45 процентов в течение года и составило более 18 тысяч человек. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета. «Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала. Регион остается самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего полтора процента от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44 процента, превысив 18 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства округа в telegram-канале «Ямал. Официально». Правительство ЯНАО оказывает поддержку предпринимателям от юридических консультаций до различных грантовых конкурсов. В регионе успешно реализуются программы по трудоустройству специалистов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО сохраняется низкий уровень безработицы. Он даже немного сократился по сравнению с 2022 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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