Число самозанятых в ЯНАО увеличилось в полтора раза

21 сентября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Артюхов заявил, что в регионе за год количество самозанятых выросло на 45 процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число самозанятых в ЯНАО увеличилось почти на 45 процентов в течение года и составило более 18 тысяч человек. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета. «Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала. Регион остается самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего полтора процента от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44 процента, превысив 18 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства округа в telegram-канале «Ямал. Официально». Правительство ЯНАО оказывает поддержку предпринимателям от юридических консультаций до различных грантовых конкурсов. В регионе успешно реализуются программы по трудоустройству специалистов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО сохраняется низкий уровень безработицы. Он даже немного сократился по сравнению с 2022 годом.

Число самозанятых в ЯНАО увеличилось почти на 45 процентов в течение года и составило более 18 тысяч человек. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета. «Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала. Регион остается самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего полтора процента от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44 процента, превысив 18 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства округа в telegram-канале «Ямал. Официально». Правительство ЯНАО оказывает поддержку предпринимателям от юридических консультаций до различных грантовых конкурсов. В регионе успешно реализуются программы по трудоустройству специалистов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО сохраняется низкий уровень безработицы. Он даже немного сократился по сравнению с 2022 годом.