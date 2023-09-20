Число самозанятых в ЯНАО увеличилось в полтора раза

Число самозанятых в ЯНАО увеличилось почти на 45 процентов в течение года и составило более 18 тысяч человек. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета.
«Дмитрий Артюхов поделился опытом Ямала. Регион остается самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего полтора процента от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44 процента, превысив 18 тысяч человек», — сообщает пресс-служба правительства округа в telegram-канале «Ямал. Официально».
Правительство ЯНАО оказывает поддержку предпринимателям от юридических консультаций до различных грантовых конкурсов. В регионе успешно реализуются программы по трудоустройству специалистов.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО сохраняется низкий уровень безработицы. Он даже немного сократился по сравнению с 2022 годом.
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