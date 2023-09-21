Власти Крыма отреагировали на заявления Киева об ударе по аэродрому полуострова

Заявления Киева о якобы поражении крымского аэродрома «Саки» являются вбросом ЦИПСО. Российская ПВО успешно сбила все беспилотники, летящие к полуострову. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников», — написал Олег Крючков у себя в Telegram. Он также назвал военных службы ПВО героями.
ВСУ пытались атаковать крымский полуостров в ночь на 21 сентября. В минобороны РФ сообщили о 19 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря, передает телеканал 360.
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