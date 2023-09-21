Власти Крыма отреагировали на заявления Киева об ударе по аэродрому полуострова

Крючков: заявления Киева об атаке на аэродром в Крыму являются неправдой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, севастополь, отпуск, отдых, юг, туризм
. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления Киева о якобы поражении крымского аэродрома «Саки» являются вбросом ЦИПСО. Российская ПВО успешно сбила все беспилотники, летящие к полуострову. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников», — написал Олег Крючков у себя в Telegram. Он также назвал военных службы ПВО героями.

ВСУ пытались атаковать крымский полуостров в ночь на 21 сентября. В минобороны РФ сообщили о 19 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления Киева о якобы поражении крымского аэродрома «Саки» являются вбросом ЦИПСО. Российская ПВО успешно сбила все беспилотники, летящие к полуострову. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников», — написал Олег Крючков у себя в Telegram. Он также назвал военных службы ПВО героями. ВСУ пытались атаковать крымский полуостров в ночь на 21 сентября. В минобороны РФ сообщили о 19 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...