Власти Крыма отреагировали на заявления Киева об ударе по аэродрому полуострова Крючков: заявления Киева об атаке на аэродром в Крыму являются неправдой 21 сентября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 + . Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления Киева о якобы поражении крымского аэродрома «Саки» являются вбросом ЦИПСО. Российская ПВО успешно сбила все беспилотники, летящие к полуострову. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников», — написал Олег Крючков у себя в Telegram. Он также назвал военных службы ПВО героями. ВСУ пытались атаковать крымский полуостров в ночь на 21 сентября. В минобороны РФ сообщили о 19 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря, передает телеканал 360. Заявления Киева о якобы поражении крымского аэродрома «Саки» являются вбросом ЦИПСО. Российская ПВО успешно сбила все беспилотники, летящие к полуострову. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали. Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников», — написал Олег Крючков у себя в Telegram. Он также назвал военных службы ПВО героями. ВСУ пытались атаковать крымский полуостров в ночь на 21 сентября. В минобороны РФ сообщили о 19 сбитых БПЛА над акваторией Черного моря, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям