Мэр Перми затеял жесткую перестройку подконтрольных структур

Новый мэр Перми Соснин передал всю ответственность подчиненным

Эдуард Соснин распределил ведомства, которые всегда подчинялись мэру, между заместителями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин вывел из прямого подчинения информационное-аналитическое и правовое управление, а также контрольно-аналитический департамент. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Ведомства он распределил между заместителями. Источники в политэлитах обращают внимание, что эти ведомства много лет были в прямом подчинении мэра.

«Правовой, контрольный департаменты и пресс-служба всегда, испокон веков были в прямом подчинении мэру. Сейчас они распределяются между тремя руководителями», — говорит собеседник.

Пресс-служба, по словам Соснина, войдет в новый блок «Общественные связи города». Также он включает управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, отдел по взаимодействию с пермской гордумой. По данным URA.RU блок возглавит вице-мэр Кирова Сергей Трошков. «В этом блоке будут собраны подразделения, отвечающие за выстраивание внешних и внутренних коммуникаций: с жителями, общественными, национальными и религиозными организациями, депутатами», — поясняет Соснин.

Контрольный департамент переходит в ведение заместителя по вопросам общественной безопасности, правовой департамент — в подчинение руководителя аппарата главы Перми, которым является Александр Молоковских. Ранее Соснин назначил первым замом Ольгу Андрианову, заместителем по вопросам городского хозяйства оставил Дмитрия Галиханова и создал экономический блок, который предположительно возглавит глава Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман.