Новый мэр Перми объявил о перестановках во власти

Новый мэр Перми Соснин поменял структуру администрации в городе

Эдуард Соснин привел структуру мэрии в соответствии со структурой правительства Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин поменял структуру администрации города и провел первые назначения. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Корректировки коснулись трех блоков.

«Принял первое решение в должности главы Перми. Для повышения эффективности работы и более четкой координации меняю структуру администрации города в соответствии со структурой краевого правительства. Ключевые изменения подчинены выстраиванию единой управленческой логики», — объявил Соснин.

Своим первым заместителем он назначил бывшую врио главы города Ольгу Андрианову. В ее подчинении останутся департамент градостроительства и архитектуры, департамент имущественных отношений и департамент земельных отношений. Соснин добавил Андриановой и новый функционал: теперь она будет отвечать за управление по экологии и природопользованию (развитие природных территорий неразрывно связано с земельным законодательством, отметил мэр). Ранее эти вопросы были в ведении вице-мэра по вопросам городского хозяйства.

Из подчинения Андриановой уходит департамент экономики и промышленной политики. Теперь он входит в блок, который в статусе вице-мэра возглавит начальник департамента финансов Вера Титяпкина (пока в статусе и. о.). Помимо экономических и финансовых вопросов, Титяпкина также будет отвечать за вопросы планирования и мониторинга. «Пермь — промышленный „миллионник“, ее благополучие зависит от экономического подъема предприятий, поэтому будет выстраиваться единая вертикаль в отношении бюджетной политики и взаимодействия с бизнесом», — подчеркнул Соснин.

Также он поменял функционал вице-мэра Дмитрия Галиханова (блок «Городское хозяйство»). Помимо управления внешним благоустройством, он будет отвечать за транспортную политику. «Целесообразно собрать их в одном блоке, поскольку ремонт и реконструкция дорог ведутся с учетом модернизации маршрутной сети», — объяснил Эдуард Соснин. Остальные вице-мэры продолжают работать в соответствии со своим функционалом.

Эдуард Соснин был выбран мэром 22 августа. Его инаугурация прошла 28 августа.