20 сентября 2023

Новый мэр Перми Эдуард Соснин заканчивает формирование своей команды

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин закрыл почти все ставки заместителей Фото:

В администрации Перми на следующей неделе назначат сразу трех вице-мэров. Об этом сообщили источники URA.RU в политэлитах региона. Глава агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман будет возглавлять экономический блок, действующий вице-мэр Кирова Сергей Трошков — политический, замминистра территориальной безопасности Екатерина Мальцева — социальный.

«Сейчас все трое собирают необходимые документы. Назначения ожидаются на следующей неделе. Таким образом команда почти сформирована», — говорит источник. Открытым остается вопрос по вице-мэру, который отвечает за ЖКХ. Пока на этой должности остается член команды экс-мэра Алексея Демкина Игорь Субботин.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений пока не принято. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуард Соснин назначил первым заместителем бывшую врио главы города Ольгу Андрианову, а замом по блоку «Городское хозяйство» оставил Дмитрия Галиханова. Покинуть мэрию могут и два главы района — Индустриального и Свердловского.

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В администрации Перми на следующей неделе назначат сразу трех вице-мэров. Об этом сообщили источники URA.RU в политэлитах региона. Глава агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман будет возглавлять экономический блок, действующий вице-мэр Кирова Сергей Трошков — политический, замминистра территориальной безопасности Екатерина Мальцева — социальный. «Сейчас все трое собирают необходимые документы. Назначения ожидаются на следующей неделе. Таким образом команда почти сформирована», — говорит источник. Открытым остается вопрос по вице-мэру, который отвечает за ЖКХ. Пока на этой должности остается член команды экс-мэра Алексея Демкина Игорь Субботин. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений пока не принято. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуард Соснин назначил первым заместителем бывшую врио главы города Ольгу Андрианову, а замом по блоку «Городское хозяйство» оставил Дмитрия Галиханова. Покинуть мэрию могут и два главы района — Индустриального и Свердловского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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