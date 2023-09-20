Новый мэр Перми Эдуард Соснин заканчивает формирование своей команды

Эдуард Соснин закрыл почти все ставки заместителей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В администрации Перми на следующей неделе назначат сразу трех вице-мэров. Об этом сообщили источники URA.RU в политэлитах региона. Глава агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман будет возглавлять экономический блок, действующий вице-мэр Кирова Сергей Трошков — политический, замминистра территориальной безопасности Екатерина Мальцева — социальный.

«Сейчас все трое собирают необходимые документы. Назначения ожидаются на следующей неделе. Таким образом команда почти сформирована», — говорит источник. Открытым остается вопрос по вице-мэру, который отвечает за ЖКХ. Пока на этой должности остается член команды экс-мэра Алексея Демкина Игорь Субботин.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений пока не принято. Ранее URA.RU сообщало, что Эдуард Соснин назначил первым заместителем бывшую врио главы города Ольгу Андрианову, а замом по блоку «Городское хозяйство» оставил Дмитрия Галиханова. Покинуть мэрию могут и два главы района — Индустриального и Свердловского.