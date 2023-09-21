Защита Гайсина обжаловала изъятие активов бизнесмена стоимостью 3 млрд

На решение судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасии Пономаревой подали апелляционную жалобу, сообщил URA.RU представитель уральского бизнесмена Малика Гайсина, адвокат Антон Демченко. В августе она вынесла решение об изъятии у коммерсанта в доход государства нескольких компаний, которые он приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы.
«Мы считаем решение первой инстанции незаконным и необоснованным. Оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями: такой сложный спор рассмотрели за один день, часть ответчиков отсутствовала, другая часть была уведомлена о судебном заседании за сутки и менее. Кроме того суд отказал во всех ходатайствах, в том числе о приобщении к делу документов от налоговой, которые обосновывают законность денежных средств, на которые были приобретены спорные активы», — отметил Демченко.
Также, по мнению адвоката, суд нарушил нормы материального права, применив позиции, которые появились в российской правовой системе спустя 12 лет после того, как Гайсин перестал быть депутатом. Еще один довод юристов — у их подзащитного изъяли активы, приобретенные не только в период депутатства, но также до него и после. «Естественно, мы будем защищать права и в Верховном, и в Конституционном суде», — отметил Демченко.
В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем.
По версии прокуроров, чтобы скрыть этот факт, Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», который также купил скрытно, являясь депутатом ГД. Одновременно с этим он учредил компании «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Иск был полностью удовлетворен.
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