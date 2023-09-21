Защита Гайсина обжаловала изъятие активов бизнесмена стоимостью 3 млрд

21 сентября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Интересы Гайсина представляют московские юристы Фото: Владимир Жабриков, URA.RU На решение судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасии Пономаревой подали апелляционную жалобу, сообщил URA.RU представитель уральского бизнесмена Малика Гайсина, адвокат Антон Демченко. В августе она вынесла решение об изъятии у коммерсанта в доход государства нескольких компаний, которые он приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. «Мы считаем решение первой инстанции незаконным и необоснованным. Оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями: такой сложный спор рассмотрели за один день, часть ответчиков отсутствовала, другая часть была уведомлена о судебном заседании за сутки и менее. Кроме того суд отказал во всех ходатайствах, в том числе о приобщении к делу документов от налоговой, которые обосновывают законность денежных средств, на которые были приобретены спорные активы», — отметил Демченко. Также, по мнению адвоката, суд нарушил нормы материального права, применив позиции, которые появились в российской правовой системе спустя 12 лет после того, как Гайсин перестал быть депутатом. Еще один довод юристов — у их подзащитного изъяли активы, приобретенные не только в период депутатства, но также до него и после. «Естественно, мы будем защищать права и в Верховном, и в Конституционном суде», — отметил Демченко. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем. По версии прокуроров, чтобы скрыть этот факт, Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», который также купил скрытно, являясь депутатом ГД. Одновременно с этим он учредил компании «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Иск был полностью удовлетворен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На решение судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга Анастасии Пономаревой подали апелляционную жалобу, сообщил URA.RU представитель уральского бизнесмена Малика Гайсина, адвокат Антон Демченко. В августе она вынесла решение об изъятии у коммерсанта в доход государства нескольких компаний, которые он приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 годы. «Мы считаем решение первой инстанции незаконным и необоснованным. Оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями: такой сложный спор рассмотрели за один день, часть ответчиков отсутствовала, другая часть была уведомлена о судебном заседании за сутки и менее. Кроме того суд отказал во всех ходатайствах, в том числе о приобщении к делу документов от налоговой, которые обосновывают законность денежных средств, на которые были приобретены спорные активы», — отметил Демченко. Также, по мнению адвоката, суд нарушил нормы материального права, применив позиции, которые появились в российской правовой системе спустя 12 лет после того, как Гайсин перестал быть депутатом. Еще один довод юристов — у их подзащитного изъяли активы, приобретенные не только в период депутатства, но также до него и после. «Естественно, мы будем защищать права и в Верховном, и в Конституционном суде», — отметил Демченко. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем. По версии прокуроров, чтобы скрыть этот факт, Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич», который также купил скрытно, являясь депутатом ГД. Одновременно с этим он учредил компании «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций своих компаний.«Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Иск был полностью удовлетворен.