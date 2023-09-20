В ЯНАО приостановили работу паромов на главной переправе. Фото

21 сентября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Работа переправы Салехард — Лабытнанги временно приостановлена (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ЯНАО из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителям предлагают следить за режимом работы переправы в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в департаменте предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 20 сентября. Обновлено в 18:26: Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Очередь на переправу со стороны Салехарда Фото: скрин с онлайн-камер — https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/

В ЯНАО из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителям предлагают следить за режимом работы переправы в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в департаменте предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 20 сентября. Обновлено в 18:26: Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.