В ЯНАО из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителям предлагают следить за режимом работы переправы в онлайн-режиме.
Ранее URA.RU рассказало, что в департаменте предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 20 сентября.
Обновлено в 18:26:
Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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