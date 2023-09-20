20 сентября 2023

В ЯНАО приостановили работу паромов на главной переправе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск, переправа, переправа через реку, виды города, виды тобольска
Работа переправы Салехард — Лабытнанги временно приостановлена (фото из архива) Фото:

В ЯНАО из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителям предлагают следить за режимом работы переправы в онлайн-режиме.

Ранее URA.RU рассказало, что в департаменте предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 20 сентября.

Обновлено в 18:26:

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Очередь на переправу со стороны Салехарда
Очередь на переправу со стороны Салехарда
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителям предлагают следить за режимом работы переправы в онлайн-режиме. Ранее URA.RU рассказало, что в департаменте предупредили о возможных ограничениях работы переправы. На несколько часов движение паромов останавливали 20 сентября. Обновлено в 18:26: Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...