В Госдуме призвали жестче наказывать часть россиян за уклонение от призыва

Депутат Нилов призвал лишать мигрантов гражданства РФ за уклонение от службы
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В РФ необходимо ужесточить наказание за уклонение от военной службы, сказал Олег Нилов Фото:

В Госдуме призвали лишать гражданства уклонистов от военного призыва, недавно ставших гражданами РФ. С таким предложением выступил депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

«Предлагаю повысить ответственность в десятки и сотни раз штрафами за умышленное уклонение от призыва на службу [для людей, недавно ставших гражданами РФ] <…> вплоть до лишения гражданства», — сказал Олег Нилов. Трансляция его выступления проходила на сайте Государственной Думы.

Ранее депутат Госдумы Александр Журавлев сообщил о внесении в Думу законопроекта, согласно которому мигрантов, получивших российское гражданство будут призывать в армию, передает телеканал 360. Также депутат Иван Сухарев предлагал выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в вооруженных силах, напоминает RT.

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В Госдуме призвали лишать гражданства уклонистов от военного призыва, недавно ставших гражданами РФ. С таким предложением выступил депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. «Предлагаю повысить ответственность в десятки и сотни раз штрафами за умышленное уклонение от призыва на службу [для людей, недавно ставших гражданами РФ] <…> вплоть до лишения гражданства», — сказал Олег Нилов. Трансляция его выступления проходила на сайте Государственной Думы. Ранее депутат Госдумы Александр Журавлев сообщил о внесении в Думу законопроекта, согласно которому мигрантов, получивших российское гражданство будут призывать в армию, передает телеканал 360. Также депутат Иван Сухарев предлагал выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в вооруженных силах, напоминает RT.
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