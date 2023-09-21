В Госдуме призвали жестче наказывать часть россиян за уклонение от призыва

В Госдуме призвали лишать гражданства уклонистов от военного призыва, недавно ставших гражданами РФ. С таким предложением выступил депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
«Предлагаю повысить ответственность в десятки и сотни раз штрафами за умышленное уклонение от призыва на службу [для людей, недавно ставших гражданами РФ] <…> вплоть до лишения гражданства», — сказал Олег Нилов. Трансляция его выступления проходила
Ранее депутат Госдумы Александр Журавлев сообщил о внесении в Думу законопроекта, согласно которому мигрантов, получивших российское гражданство будут призывать в армию, передает телеканал 360. Также депутат Иван Сухарев предлагал выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в вооруженных силах, напоминает RT.
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