Мужчина заперся в подъезде дома с пистолетом (архивное фото)
В соцсетях появились кадры с места происшествия в Каменске-Уральском, где мужчина с оружием закрылся в подъезде и угрожает убить себя. По данным telegram-каналов, он добивается того, чтобы супруга пустила его домой.
Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. По данным telegram-канала «112», мужчине 42 года. Ранее сообщалось, что ему — 82.
Полиция ведет переговоры с мужчиной. Однако он отказывается выходить из подъезда. Также, по данным «112», на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание».
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