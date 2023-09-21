Появились кадры с места, где свердловчанин угрожает убить себя. Видео

В Каменске-Уральском вооруженный пьяный мужчина закрылся в подъезде
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Мужчина заперся в подъезде дома с пистолетом (архивное фото) Фото:

В соцсетях появились кадры с места происшествия в Каменске-Уральском, где мужчина с оружием закрылся в подъезде и угрожает убить себя. По данным telegram-каналов, он добивается того, чтобы супруга пустила его домой.

Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. По данным telegram-канала «112», мужчине 42 года. Ранее сообщалось, что ему — 82.

Полиция ведет переговоры с мужчиной. Однако он отказывается выходить из подъезда. Также, по данным «112», на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание».

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В соцсетях появились кадры с места происшествия в Каменске-Уральском, где мужчина с оружием закрылся в подъезде и угрожает убить себя. По данным telegram-каналов, он добивается того, чтобы супруга пустила его домой. Инцидент произошел 21 сентября во дворе дома на Алюминиевой. По данным telegram-канала «112», мужчине 42 года. Ранее сообщалось, что ему — 82. Полиция ведет переговоры с мужчиной. Однако он отказывается выходить из подъезда. Также, по данным «112», на мужчину пару дней назад завели дело по статье «Истязание».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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