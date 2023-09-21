Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за занятости

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Владимир Зеленский уже прибыл в Капитолий для выступления, но получил отказ Фото:

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом из-за занятости законодателей. Об этом сообщил сам спикер, состоящий в партии республиканцев.

«Республиканцы Палаты представителей отклонили эту просьбу [Зеленского выступить перед Конгрессом, как он делал в декабре 2022 года]», — сообщает американское издание Punchbowl News. Вместо этого украинский президент будет общаться с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия.

Ранее Зеленский прибыл в Капитолий ради выступления перед американским Конгрессом. Туда он направился на следующий день после выступления на заседании Совбеза ООН, которое проходило в Нью-Йорке. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года».

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом из-за занятости законодателей. Об этом сообщил сам спикер, состоящий в партии республиканцев. «Республиканцы Палаты представителей отклонили эту просьбу [Зеленского выступить перед Конгрессом, как он делал в декабре 2022 года]», — сообщает американское издание Punchbowl News. Вместо этого украинский президент будет общаться с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Ранее Зеленский прибыл в Капитолий ради выступления перед американским Конгрессом. Туда он направился на следующий день после выступления на заседании Совбеза ООН, которое проходило в Нью-Йорке. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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