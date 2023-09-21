Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за занятости

21 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уже прибыл в Капитолий для выступления, но получил отказ Фото: Официальный сайт президента Украины Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом из-за занятости законодателей. Об этом сообщил сам спикер, состоящий в партии республиканцев. «Республиканцы Палаты представителей отклонили эту просьбу [Зеленского выступить перед Конгрессом, как он делал в декабре 2022 года]», — сообщает американское издание Punchbowl News . Вместо этого украинский президент будет общаться с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Ранее Зеленский прибыл в Капитолий ради выступления перед американским Конгрессом. Туда он направился на следующий день после выступления на заседании Совбеза ООН, которое проходило в Нью-Йорке. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года».

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом из-за занятости законодателей. Об этом сообщил сам спикер, состоящий в партии республиканцев. «Республиканцы Палаты представителей отклонили эту просьбу [Зеленского выступить перед Конгрессом, как он делал в декабре 2022 года]», — сообщает американское издание Punchbowl News. Вместо этого украинский президент будет общаться с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Ранее Зеленский прибыл в Капитолий ради выступления перед американским Конгрессом. Туда он направился на следующий день после выступления на заседании Совбеза ООН, которое проходило в Нью-Йорке. Там он, в частности, потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Украины «в пределах 1991 года».