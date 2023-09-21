CNN: конфликт Киева и Варшавы оставит Украину без западного оружия

21 сентября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Украина рискует лишиться поддержки Европы из-за конфликта с Польшей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ Польши от предоставления военной помощи Украине создает угрозу для дальнейшей поддержки со стороны остальной Европы. Об этом написали в издании CNN. «У Киева и его союзников возникнут опасения, что, если Варшава по-новому отнесется к будущим поставкам оружия, другие колеблющиеся европейские страны почувствуют меньшее давление, чтобы дальше продолжать поставки», — говорится в материале статьи. В издании подчеркнули, что конфликт на Украине теряет свою актуальность для польской стороны. Кроме того, отказ Европы от помощи Киеву помешает ВСУ продвинуться в наступлении, которое и так идет довольно медленно. Ранее между Варшавой и Киевом произошел конфликт из-за отказа со стороны Польши открыть границу для ввоза украинского зерна, передает телеканал 360. Позже польский министр обороны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не намерена оказывать Киеву военную помощь, пишет «Национальная служба новостей».

Отказ Польши от предоставления военной помощи Украине создает угрозу для дальнейшей поддержки со стороны остальной Европы. Об этом написали в издании CNN. «У Киева и его союзников возникнут опасения, что, если Варшава по-новому отнесется к будущим поставкам оружия, другие колеблющиеся европейские страны почувствуют меньшее давление, чтобы дальше продолжать поставки», — говорится в материале статьи. В издании подчеркнули, что конфликт на Украине теряет свою актуальность для польской стороны. Кроме того, отказ Европы от помощи Киеву помешает ВСУ продвинуться в наступлении, которое и так идет довольно медленно. Ранее между Варшавой и Киевом произошел конфликт из-за отказа со стороны Польши открыть границу для ввоза украинского зерна, передает телеканал 360. Позже польский министр обороны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не намерена оказывать Киеву военную помощь, пишет «Национальная служба новостей».