Пашинян сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Режим прекращения огня местами нарушается, отметил Никол Пашинян Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе периодически нарушается. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в целом ситуация остается стабильной.

«Режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется, но местами бывают нарушения», — сказал Никол Пашинян. Трансляция его обращения ведется в соцсетях премьер-министра.

Азербайджан объявил о завершении «антитеррористической операции» 20 сентября. Активные боевые действия удалось остановить, в том числе благодаря усилиям российских миротворцев, выполнявших задания в регионе. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы армянские формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие.

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе периодически нарушается. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в целом ситуация остается стабильной. «Режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется, но местами бывают нарушения», — сказал Никол Пашинян. Трансляция его обращения ведется в соцсетях премьер-министра. Азербайджан объявил о завершении «антитеррористической операции» 20 сентября. Активные боевые действия удалось остановить, в том числе благодаря усилиям российских миротворцев, выполнявших задания в регионе. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы армянские формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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