Пашинян сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе периодически нарушается. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в целом ситуация остается стабильной.
«Режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется, но местами бывают нарушения», — сказал Никол Пашинян. Трансляция его обращения ведется в соцсетях премьер-министра.
Азербайджан объявил о завершении «антитеррористической операции» 20 сентября. Активные боевые действия удалось остановить, в том числе благодаря усилиям российских миротворцев, выполнявших задания в регионе. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы армянские формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие.
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