Пашинян сообщил о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе 21 сентября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 + Режим прекращения огня местами нарушается, отметил Никол Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе периодически нарушается. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в целом ситуация остается стабильной. «Режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется, но местами бывают нарушения», — сказал Никол Пашинян. Трансляция его обращения ведется в соцсетях премьер-министра. Азербайджан объявил о завершении «антитеррористической операции» 20 сентября. Активные боевые действия удалось остановить, в том числе благодаря усилиям российских миротворцев, выполнявших задания в регионе. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы армянские формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе периодически нарушается. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в целом ситуация остается стабильной. «Режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется, но местами бывают нарушения», — сказал Никол Пашинян. Трансляция его обращения ведется в соцсетях премьер-министра. Азербайджан объявил о завершении «антитеррористической операции» 20 сентября. Активные боевые действия удалось остановить, в том числе благодаря усилиям российских миротворцев, выполнявших задания в регионе. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы армянские формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям