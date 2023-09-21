Жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки

Жителям сложней накопить на первый взнос Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После введения Центробанком новых условий льготного кредитования югорчанам стало сложней накопить на первый взнос. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов.

«С 20 числа подняли первоначальный взнос по всем программам до 20%. И соответственно, сейчас нужно больше денег собственных для покупки квартиры в новостройке. Ранее, когда он был 15%, люди могли использовать материнский капитал и немного добавлять своих, то сейчас эта разница существенна. Из-за этого значительное падение спроса. Людям не хватает денег на первый взнос», — сообщил Кравцов.

Как сообщил риелтор, самый плодотворный сезон для них был осенью, но из-за изменений пик продаж пришелся на август. «Летом многие не занимаются покупкой и продажей, а осенью это становится актуальным. Но сейчас такого нет. Этот ажиотаж выпал на август, пока изменения не вступили в силу. До 20 сентября много людей обращалось, а сейчас значительный спад», — добавил Кравцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте резко подорожали квартиры на вторичном рынке. За август рост более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты.