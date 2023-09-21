ФАС пресек повышение цен на свинину

Финансовая антимонопольная служба (ФАС) опубликовала предостережение в связи с заявлениями председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Александра Шипулина о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС России напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен. Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении службы.
Ранее Шипулин заявил, что из-за африканской чумы и сокращения численности скота в России могут повыситься цены на свинину. По его словам, в ближайшее время планируется подорожание мяса на 10—20%.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.