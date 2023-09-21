ФАС пресек повышение цен на свинину

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Визит врио губернатора Шумкова в Юргамышский район, свинина, мясо, обвальщики, мясопроизвдство
ФАС намерен не позволить подорожание свинины в России Фото:

Финансовая антимонопольная служба (ФАС) опубликовала предостережение в связи с заявлениями председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Александра Шипулина о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС России напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен. Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении службы.

Ранее Шипулин заявил, что из-за африканской чумы и сокращения численности скота в России могут повыситься цены на свинину. По его словам, в ближайшее время планируется подорожание мяса на 10—20%.

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Финансовая антимонопольная служба (ФАС) опубликовала предостережение в связи с заявлениями председателя совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Александра Шипулина о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «ФАС России напоминает о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен. Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении службы. Ранее Шипулин заявил, что из-за африканской чумы и сокращения численности скота в России могут повыситься цены на свинину. По его словам, в ближайшее время планируется подорожание мяса на 10—20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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