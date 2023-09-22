Вирусолог Чумаков: коронавирус будет возвращаться еще два года

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Через два года коронавирус станет восприниматься наравне с простудой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На протяжении двух ближайших лет коронавирус будет давать волны заболеваемости в России, после чего на нем перестанут делать акцент, так как инфекция станет не отличимой от простуды. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

«Ничего опасного нет, потому что болезнь, которая вызывается нынешним штаммом, слабопатогенная. Это сейчас то же самое, что обычная простуда. Но мы еще увидим несколько волн заболеваемости. Отголоски останутся еще года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид», — сказал Петр Чумаков.

Профессор подчеркнул, что иммунитет против коронавируса недолго обеспечивает защиту от инфекции. «Коллективный иммунитет ослаб. С предыдущей волны прошло уже несколько месяцев. Да и вообще к ковиду нестойкий иммунитет. Кроме того, появились новые разновидности, мутации этого вируса, поэтому он частично ускользает от иммунитета, который образовался при предыдущей волне», — объяснил доктор биологических наук.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в России произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей.

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На протяжении двух ближайших лет коронавирус будет давать волны заболеваемости в России, после чего на нем перестанут делать акцент, так как инфекция станет не отличимой от простуды. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. «Ничего опасного нет, потому что болезнь, которая вызывается нынешним штаммом, слабопатогенная. Это сейчас то же самое, что обычная простуда. Но мы еще увидим несколько волн заболеваемости. Отголоски останутся еще года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид», — сказал Петр Чумаков. Профессор подчеркнул, что иммунитет против коронавируса недолго обеспечивает защиту от инфекции. «Коллективный иммунитет ослаб. С предыдущей волны прошло уже несколько месяцев. Да и вообще к ковиду нестойкий иммунитет. Кроме того, появились новые разновидности, мутации этого вируса, поэтому он частично ускользает от иммунитета, который образовался при предыдущей волне», — объяснил доктор биологических наук. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю в России произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения составил 8,2, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущей неделей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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