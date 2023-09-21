В Нефтеюганске микрорайон останется без воды из-за планового ремонта сетей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
В Нефтеюганске отключат холодную воду в домах 16 микрорайона Фото:

В Нефтеюганске из-за планового ремонта участка сети без холодного водоснабжения днем останутся дома в 16 микрорайоне. Информация опубликована на сайте администрации города.

«В связи с проводимым планово-предупредительным ремонтом участка сети централизованной системы холодного водоснабжения, расположенного вдоль улицы Филимонова, департамент ЖКХ уведомляет об отключении 22 сентября в период с 9:00 до 18:00 холодного водоснабжения по следующим адресам в 16 микрорайоне города Нефтеюганска. Многоквартирный жилой дом № 42; № 43; № 35; № 41; объекты строительной площадки — здание № 44 (бывший детский сад)», — указано в публикации.

Администрация организует подвоз воды с начала и до окончания ремонтных работ. Водовоз разместят между домами 42 и 43 микрорайона.

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нижневартовска на отключение горячей воды перед началом учебного года. Администрация города пояснила, что не может перенести сроки проведения работ.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске из-за планового ремонта участка сети без холодного водоснабжения днем останутся дома в 16 микрорайоне. Информация опубликована на сайте администрации города. «В связи с проводимым планово-предупредительным ремонтом участка сети централизованной системы холодного водоснабжения, расположенного вдоль улицы Филимонова, департамент ЖКХ уведомляет об отключении 22 сентября в период с 9:00 до 18:00 холодного водоснабжения по следующим адресам в 16 микрорайоне города Нефтеюганска. Многоквартирный жилой дом № 42; № 43; № 35; № 41; объекты строительной площадки — здание № 44 (бывший детский сад)», — указано в публикации. Администрация организует подвоз воды с начала и до окончания ремонтных работ. Водовоз разместят между домами 42 и 43 микрорайона. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нижневартовска на отключение горячей воды перед началом учебного года. Администрация города пояснила, что не может перенести сроки проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...