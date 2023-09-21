Глава Минфина США поддержала налог на прибыль от активов России

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Министр финансов США Джанет Йеллен. stock, stock, Джанет Йеллен
Джанет Йеллен назвала разумной идею налога на прибыль от активов россиян Фото:
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Планы Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России кажется вполне разумным предложением. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем конфискация активов», — сказала Джанет Йеллен в разговоре с прессой. Ее слова передает Bloomberg.

Ранее Еврокомиссия предложила вводить специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Уточняется, что эти средства хотят направить на помощь Украине.

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Планы Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России кажется вполне разумным предложением. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем конфискация активов», — сказала Джанет Йеллен в разговоре с прессой. Ее слова передает Bloomberg. Ранее Еврокомиссия предложила вводить специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Уточняется, что эти средства хотят направить на помощь Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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