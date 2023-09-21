Глава Минфина США поддержала налог на прибыль от активов России

21 сентября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Джанет Йеллен назвала разумной идею налога на прибыль от активов россиян Фото: Официальный сайт Федеральной резервной системы США новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Планы Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России кажется вполне разумным предложением. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем конфискация активов», — сказала Джанет Йеллен в разговоре с прессой. Ее слова передает Bloomberg. Ранее Еврокомиссия предложила вводить специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Уточняется, что эти средства хотят направить на помощь Украине.

Планы Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России кажется вполне разумным предложением. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем конфискация активов», — сказала Джанет Йеллен в разговоре с прессой. Ее слова передает Bloomberg. Ранее Еврокомиссия предложила вводить специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Уточняется, что эти средства хотят направить на помощь Украине.