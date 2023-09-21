Глава Минфина США поддержала налог на прибыль от активов России

Джанет Йеллен назвала разумной идею налога на прибыль от активов россиян
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Планы Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России кажется вполне разумным предложением. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем конфискация активов», —
Ранее Еврокомиссия предложила вводить специальный налог на непредвиденные расходы прибыли от замороженных активов россиян, передает телеканал 360. Уточняется, что эти средства хотят направить на помощь Украине.
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