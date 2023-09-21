Над Екатеринбургом кружит военный самолет

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Борт вырабатывает топливо, чтобы совершить посадку (архивное фото) Фото:

Над Екатеринбургом, вырабатывая топливо, кружит военно-транспортный самолет Ил-76. Борт готовится сесть в аэропорту Кольцово из-за внештатной ситуации, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Самолет принадлежит Министерству обороны, направлялся в Ростов-на-Дону. При взлете сработала сигнализация о неисправности инерциальной системы. Посадка ожидается после выработки топлива», — сказал собеседник агентства.

На борту находятся шесть членов экипажа и груз. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее другой Ил-76 совершал вынужденную посадку в Кольцово. Тогда во время взлета сработала сигнализация о неуборке стоек шасси.

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Над Екатеринбургом, вырабатывая топливо, кружит военно-транспортный самолет Ил-76. Борт готовится сесть в аэропорту Кольцово из-за внештатной ситуации, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Самолет принадлежит Министерству обороны, направлялся в Ростов-на-Дону. При взлете сработала сигнализация о неисправности инерциальной системы. Посадка ожидается после выработки топлива», — сказал собеседник агентства. На борту находятся шесть членов экипажа и груз. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее другой Ил-76 совершал вынужденную посадку в Кольцово. Тогда во время взлета сработала сигнализация о неуборке стоек шасси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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