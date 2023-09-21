Над Екатеринбургом кружит военный самолет

Над Екатеринбургом, вырабатывая топливо, кружит военно-транспортный самолет Ил-76. Борт готовится сесть в аэропорту Кольцово из-за внештатной ситуации, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Самолет принадлежит Министерству обороны, направлялся в Ростов-на-Дону. При взлете сработала сигнализация о неисправности инерциальной системы. Посадка ожидается после выработки топлива», — сказал собеседник агентства.
На борту находятся шесть членов экипажа и груз. Корреспондент отправил запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее другой Ил-76 совершал вынужденную посадку в Кольцово. Тогда во время взлета сработала сигнализация о неуборке стоек шасси.
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