Фирма из Татарстана купила пермский оборонный завод

21 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Компания «Ремдизель» купила на торгах пермские «Мотовилихинские заводы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрела на торгах пермский производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщили в компании «РТ-Капитал», которая входит в «Ростех». «На участие в торгах поступила одна заявка от АО „Ремдизель“ с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В течении месяца с даты подписания протокола об итогах торгов покупатель вправе заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО „Мотовилихинские заводы“ по цене предложения и на условиях конкурса», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «РТ-Капитал». Компания «Мотовилихинские заводы» была признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель» производит бронеавтомобили семейства «Тайфун». Ранее «ПАО «Мотовилихинские заводы» посетила делегация АО «Ремдизель» из Татарстана. Представители предприятия обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса оборонного завода.

Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрела на торгах пермский производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщили в компании «РТ-Капитал», которая входит в «Ростех». «На участие в торгах поступила одна заявка от АО „Ремдизель“ с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В течении месяца с даты подписания протокола об итогах торгов покупатель вправе заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО „Мотовилихинские заводы“ по цене предложения и на условиях конкурса», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «РТ-Капитал». Компания «Мотовилихинские заводы» была признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель» производит бронеавтомобили семейства «Тайфун». Ранее «ПАО «Мотовилихинские заводы» посетила делегация АО «Ремдизель» из Татарстана. Представители предприятия обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса оборонного завода.