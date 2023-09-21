Фирма из Татарстана купила пермский оборонный завод

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
Компания «Ремдизель» купила на торгах пермские «Мотовилихинские заводы» Фото:

Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрела на торгах пермский производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщили в компании «РТ-Капитал», которая входит в «Ростех».

«На участие в торгах поступила одна заявка от АО „Ремдизель“ с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В течении месяца с даты подписания протокола об итогах торгов покупатель вправе заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО „Мотовилихинские заводы“ по цене предложения и на условиях конкурса», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «РТ-Капитал».

Компания «Мотовилихинские заводы» была признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель» производит бронеавтомобили семейства «Тайфун».

Ранее «ПАО «Мотовилихинские заводы» посетила делегация АО «Ремдизель» из Татарстана. Представители предприятия обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса оборонного завода.

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Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов приобрела на торгах пермский производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщили в компании «РТ-Капитал», которая входит в «Ростех». «На участие в торгах поступила одна заявка от АО „Ремдизель“ с ценой предложения 1,3 млрд рублей. В течении месяца с даты подписания протокола об итогах торгов покупатель вправе заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО „Мотовилихинские заводы“ по цене предложения и на условиях конкурса», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «РТ-Капитал». Компания «Мотовилихинские заводы» была признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. Торги, на которые выставлялось имущество завода, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. АО «Ремдизель» производит бронеавтомобили семейства «Тайфун». Ранее «ПАО «Мотовилихинские заводы» посетила делегация АО «Ремдизель» из Татарстана. Представители предприятия обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса оборонного завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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